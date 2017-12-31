Türkiye'deki iPhone'lar için batarya değişim ücretleri açıklandı

Apple, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla eski telefonlarını bilerek yavaşlattığını kabul etmişti. Bu açıklama kullanıcıların tepkisini çekti ve davalar açılmaya başladı. Firma bu olaydan ötürü resmi internet sitesi üzerinden bir özür mesajı yayınladı ve pil değişim ücretlerini mevcut fiyatın yarısına indirme kararı aldı. İlk etapta ABD’de yapılacağı söylenen fiyat değişiminin tüm dünya çapında geçerli olacağı belirtildi.

TEKNOLOJİ Apple kullanıcılarından özür diledi

ABD’de pil değişim ücreti 29 dolara düşürüldü hemen hemen yarı fiyatına düştüğünü söyleyebiliriz. Türkiye’de ise garanti dışında kalan telefonların batarya değişim ücreti 319 ila 190TL arasında değişiyorken fiyat 129 TL olarak belirlendi.

Yayınlanan mesajda hiçbir zaman ürettikleri cihazları ‘kasıtlı’ olarak yavaşlatarak yeni cihazları satmaya çalışmadıklarını belirten Apple, bu konuda birçok yanlış anlaşılmanın olduğunu paylaştı.

Apple, ayrıca iOS işletim sistemini de iPhone bataryasının sağlık durumu görülebilecek şekilde bir güncelleme yapacak. Bu sayede kullanıcılar bataryanın telefon performansını nasıl etkilediğini görebilecek.

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