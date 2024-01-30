Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, devam eden uzay görevinde Türkiye Uzay Ajansı'nda (TUA), Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil ve TUA Başkanı Yusuf Kıraç'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçtin. Neler hissediyorsun?" sorusuna Gezeravcı, "Hislerimin bugüne kadar yaşadığım hiçbir duyguyla kıyaslanması mümkün değil. Duygular insanın kalbine bile sığmıyor. Ülkemin yanımda olduğunu bilmek, desteğini hissetmek çok değerli, bana yaşattığı gurur çok büyük" yanıtını verdi.





YENİ BİR YAŞAM ŞEKLİ BENİMSEDİM

“Astronot olmak için seçim sürecine katıldığın günden bugüne hayatında ne gibi değişiklikler oldu?” sorusuna, bu göreve özgü yeni bir yaşam şekli benimsediğini ve o andan itibaren tamamen göreve kanalize olduğunu söyleyen Gezeravcı, “Aklımdan bile geçirmediğim bir alanda ülkeme hizmet etmek, benim için hayallerimin bile çok ötesindeydi. Bu göreve yakışır bir seçim sürecinin ardından, ülkemin ilk insanlı uzay görevini gerçekleştirebilmek için bir astronotun alması gereken tüm eğitimleri aldım” dedi.





İNANILMAZ BİR SÜREÇTİ

Gezeravcı, “Fırlatma sürecinde, koltuğa bağlandığın andan itibaren neler hissettin?” sorusuna şu cevabı verdi: "Tüm ülkemin tek yürek bu fırlatma sürecini ekranları başında takip ettiğini bilmek beni çok duygulandırdı, gülümsedim, içimdeki mutluluk bünyeme sığmadı. Yaşadığım bu inanılmaz süreci ve bulunduğum anın ne kadar olağanüstü olduğunu düşündüm. Kendimi çimdiklerdim ama ne yazık ki astronot kıyafetiyle bu mümkün değildi. Diğer taraftan olası acil durum senaryolarında göstereceğimiz reaksiyonlar ve uygulayacağımız prosedürleri zihnimde tekrar ediyordum. Bunlar da bu görevde ihtiyaç duyulabilecek bilgiler ve bu nedenle de her an hazır olmak çok önemliydi."





GÜNLÜK 12-15 GÖREV

ISS'de zamanını nasıl geçirdiğine yönelik soru üzerine Gezeravcı, şu değerlendirmede bulundu: "ISS'deki yaşamım buraya gelmeden çok önce geniş katılımlı bir ekip tarafından tüm detaylarıyla planlandı. Günlük işlerime, görev kontrol merkeziyle planlama toplantısı yaparak başlıyorum. Her biri farklı uzunluk ve içerikte günlük ortalama 12-15 farklı görev gerçekleştiriyorum. Bu kısıtlı zamanda, Türk bilim insanları adına gerçekleştirmem gereken birçok bilimsel deney ve çalışma var. Zamanımı çok iyi kullanmak ve planlı tüm faaliyetleri, aylardır hazırlandığımız şekilde eksiksiz tamamlamak zorundayım."





EN ÖZLEDİĞİM YEMEK GÜVEÇ

Alper Gezeravcı, beslenme faaliyetlerine ilişkin sorulara da şu yanıtı verdi: "Beslenme rutinimiz dünyayla aynı. Nisan ayında ABD'ye gelir gelmez uzayda yiyeceğimiz gıda ve içecekleri seçtik. Gıda ve içecekleri belirlerken ana kriter, günlük hedeflenen kalori miktarını tutturmak ve sağlıklı beslenmekti. Ülkemize dışarıdan gelen misafirleri en çok mest eden yönlerinden biri Türk mutfağımız. En çok özlediğim yemeğimiz de güveç."





UZAY GÖREVLERİNE KATKI SAĞLAYACAK

Didem Balkanlı

Gezeravcı'nın uzayda çalışmalarını sürdürdüğü deneyler arasında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Didem Balkanlı'nın proje yöneticisi olduğu "Uzay Koşullarında Antarktika ve Ilıman Mikroalg Yetiştiriciliğinin Karşılaştırmalı Bir Çalışması" başlığını taşıyan "ALGALSPACE" deneyi de yer alıyor. Bu deneyle, Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde toplanan mikroalgler ile ılıman bölge mikroalglerinin büyüme verileri karşılaştırılarak, literatürde ilk kez kutup alglerinin uzayda kullanımına yönelik çalışma gerçekleştiriliyor. Türk astronotun "ALGALSPACE" deneyi uzun süreli uzay görevlerine katkı sağlayacak.



