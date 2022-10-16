​Türkiye’nin tercihi gözü yaşlı emoji.

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar arası iletişimin mobil uygulama veya sosyal medya platformlarına kayması, duygu ve düşüncelerin emojiler aracılığıyla ifade edilmesine kapı aralıyor. İnternet kullanıcılarının yüzde 92’si iletişim kurarken her gün 5 milyarı aşkın emoji kullanıyor. Dünya genelinde en çok kullanılan ilk 5 emoji, kırmızı kalp, 2 hıçkırıklarla gülen yüz, elle tamam işareti ve gözyaşları sel olan yüz oluyor. Onları elle teşekkürler işareti ve 4 gülen yüz takip ediyor. 2019’dan bu yana kullanımı yüzde 90 artan gözü yaşlı emoji de yeni yılda ilk 10’a girmeye hazırlanıyor.

2023’TE 3 BİN 491’E ÇIKACAK

B2Press’in incelediği Unicode’un araştırmasına göre, Türkiye’de en çok kullanılan ikonların başında da gözü yaşlı emojiyle, gülen yüz yer alıyor. Birçok uygulama özelinde farklılık gösterebilen emojiler, çoğu zaman bir iletişim aracı olmanın da ötesine geçiyor. Statista tarafından yayınlanan veriler, dijitaldeki iletişim dilinin güçlendirilmesi için her yıl daha fazla emojinin kullanıma sunulduğuna işaret ediyor. 2020’de 3 bin civarında olan emoji sayısının, 2023’te 3 bin 491’e çıkması bekleniyor.

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