Teknoloji Türkiyenin tercihi gözü yaşlı emoji
SOSYAL MEDYA

Türkiye’nin tercihi gözü yaşlı emoji

İnternet kullanıcılarının yüzde 92’si iletişim kurarken her gün 5 milyarı aşkın emoji kullanıyor. Türkiye’de en çok kullanılan ikonların başında da gözü yaşlı emojiyle, gülen yüz yer alıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye’nin tercihi gözü yaşlı emoji
​Türkiye’nin tercihi gözü yaşlı emoji.

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar arası iletişimin mobil uygulama veya sosyal medya platformlarına kayması, duygu ve düşüncelerin emojiler aracılığıyla ifade edilmesine kapı aralıyor. İnternet kullanıcılarının yüzde 92’si iletişim kurarken her gün 5 milyarı aşkın emoji kullanıyor. Dünya genelinde en çok kullanılan ilk 5 emoji, kırmızı kalp, 2 hıçkırıklarla gülen yüz, elle tamam işareti ve gözyaşları sel olan yüz oluyor. Onları elle teşekkürler işareti ve 4 gülen yüz takip ediyor. 2019’dan bu yana kullanımı yüzde 90 artan gözü yaşlı emoji de yeni yılda ilk 10’a girmeye hazırlanıyor.

2023’TE 3 BİN 491’E ÇIKACAK

B2Press’in incelediği Unicode’un araştırmasına göre, Türkiye’de en çok kullanılan ikonların başında da gözü yaşlı emojiyle, gülen yüz yer alıyor. Birçok uygulama özelinde farklılık gösterebilen emojiler, çoğu zaman bir iletişim aracı olmanın da ötesine geçiyor. Statista tarafından yayınlanan veriler, dijitaldeki iletişim dilinin güçlendirilmesi için her yıl daha fazla emojinin kullanıma sunulduğuna işaret ediyor. 2020’de 3 bin civarında olan emoji sayısının, 2023’te 3 bin 491’e çıkması bekleniyor.

Emojilerin Anlamı- En Çok Kullanılan Emoji İfadeleri ve Anlamları
ÖZGÜN
Emojilerin Anlamı- En Çok Kullanılan Emoji İfadeleri ve Anlamları
Kadro verilecek

Kadro verilecek

​Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge derken bir müjde daha.
15 günlük yasak kararı

15 günlük yasak kararı

​Valilik detayları açıkladı.
Yunanistanın küstah paylaşımına Türkiyeden yanıt geldi: Hadi zor değil biraz medeni olun!

​Selçuk Bayraktar müthiş haberi duyurdu.

​Katar manşetlerinde Türkiye-Katar iş birliği ve ortaklığına övgü.

​Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu.

Seri sona erdi

Seri sona erdi

​Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a kaybetti.

Balkanlar'dan patlama nedeniyle taziye mesajları.

Almanya'da artan fiyatlar Başbakanlık önünde protesto edildi.

​Saatlerce işkence etti, cesedini çöp toplama merkezi yakınına attı.

Maden şehidi Enes Aydın'ı öğretmeni paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.