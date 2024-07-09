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Teknoloji

Türksat 6A'da her şey yolunda: Sinyal alındı komut gönderildi güneş panelleri açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'da fırlatılmasının ardından her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.

Halil Akkoç
15:13 - 9/07/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 15:20 - 9/07/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Türksat 6A, uzaya böyle fırlatılmıştı.
Türksat 6A, uzaya böyle fırlatılmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, uzaya fırlatılan Türksat 6A'nın son durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

İlk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'da şu ana kadar her şey yolunda olduğuna işaret eden Kacır, fırlatmanın 67. dakikasında ekiplerin uydudan ilk sinyali aldığını belirtti.

"Güneş panelleri açıldı"

"İlk sinyalden yaklaşık 1 saat sonra ise TÜRKSAT 6A'ya ilk komutu gönderdiler."
diyen Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türksat 6A'ya kesintisiz iletişim kurabilmek için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayacak olan güneş panelleri 32 bin 479 kilometre irtifada Türkiye saatiyle 05.24'te açıldı.
Türksat 6A, fırlatma roketinden ayrılmasından bu yana enberi noktası 300 kilometre, enöte noktası 70 bin kilometre olan eliptik bir yörüngede ilerliyor. İlk ateşlemeye kadar bu yörüngede devam edecek."

#Mehmet Fatih Kacır
#Türksat 6A
#Uydu
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