|
Teknoloji

TÜRKSAT 6A'nın uzaya fırlatılış tarihi açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerli ve Milli imkanlarla üretilen TÜRKSAT 6A Uydusu'nun fırlatılma tarihini açıkladı.

Lokman Özdemir
10:15 - 28/06/2024 Friday
Güncelleme: 11:28 - 28/06/2024 Friday
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Türksat 6A uydusu 9 Temmuz saat 00:20'de Florida'dan fırlatılacak.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatılma sürecine ilişkin bilgi verdi.


"Yörüngeye göndereceğiz"


Bakan Uraloğlu,
"TÜRKSAT 6A Uydumuzu Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.20'de SpaceX'in Falcon 9 Roketi ile Amerika'nın Florida eyaletinden yörüngesine göndereceğiz"
dedi.

Uraloğlu, Türksat 6A'nın uzaya gönderileceği tarihe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Uydunun, SpaceX tarafından Falcon 9 roketiyle uzaya gönderileceğini anımsatan Uraloğlu, "Türksat 6A uydumuz, ABD Florida'da bulunan SpaceX'e ait Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden Falcon 9 roketiyle ABD yerel saatiyle 8 Temmuz saat 17.20'de, Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00.20'de uzaya gönderilecek. Uydunun fırlatma anını referans alırsak, bu andan itibaren yaklaşık yarım saat sonra Türksat 6A uydusunun roketten ayrılması gerçekleşecek." ifadesini kullandı.


"İlk sinyal büyük önem taşıyor"


Uraloğlu, uydunun roketten ayrılması sonrasında da SpaceX'in tüm süreci kontrol altında tutacağına işaret ederek, açıklamasını şöyle sürdürdü:


"Fırlatma sürecinin başarılı şekilde tamamlanması ve uydunun roketten ayrılması sonrasında yaklaşık 70'inci dakikada Türksat 6A uydumuzdan ilk sinyalin alınmasını bekliyoruz. Uydunun ayrılma anından sonra sinyalin alınmasıyla, fırlatmanın ve ayrılmanın başarılı gerçekleştiğini söyleyebileceğiz. Bu nedenle bu ilk sinyalin alınması büyük önem taşıyor. Fırlatmanın ardından Türksat 6A, kimyasal itki sistemiyle yola çıkacak. Yerli ve milli olarak üretilen Türksat 6A uydumuzun başarıyla uzaya gönderilmesi sonrasında istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek ve 42 derece doğu boylamındaki yörüngesine doğru uzay yolculuğu başlayacak. Yolculuğun tamamlanmasıyla uydumuzun yörünge testlerine başlaması öngörülüyor. Uydunun, yörüngeye ulaşmasına müteakip en az 1 ay sürecek testlerin ardından da Türksat tarafından teslim alınarak faaliyete geçmesini planlıyoruz."


"35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak"


Mevcut uyduların yedekliliğini sağlayacak Türksat 6A'nın, Türkiye'nin uydu kapasitesini de önemli ölçüde artıracağına dikkati çeken Uraloğlu, uydunun 1 aylık yolculuğunun ardından dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacağını aktardı.


Uraloğlu, Türksat 6A'nın 8,4 kilovat güce sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:


"Türksat 6A uydusu bir yer sabit haberleşme uydusu olarak TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş kapsama alanında ülkemizin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da kapsama alanına girecek. Türksat, 6 aktif haberleşme uydusuyla dünyanın önde gelen uydu operatörleri arasında yerini sağlamlaştıracak."



#TÜRKSAT 6A
#Abdulkadir Uraloğlu
#uzay
2 hours ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
LGS baraj puanı kaç? Liseler en düşük kaç puanla alıyor? 2024 lise baraj puanı