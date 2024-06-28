TÜRKSAT 6A'nın uzaya fırlatılış tarihi açıklandı

Uraloğlu, uydunun roketten ayrılması sonrasında da SpaceX'in tüm süreci kontrol altında tutacağına işaret ederek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Fırlatma sürecinin başarılı şekilde tamamlanması ve uydunun roketten ayrılması sonrasında yaklaşık 70'inci dakikada Türksat 6A uydumuzdan ilk sinyalin alınmasını bekliyoruz. Uydunun ayrılma anından sonra sinyalin alınmasıyla, fırlatmanın ve ayrılmanın başarılı gerçekleştiğini söyleyebileceğiz. Bu nedenle bu ilk sinyalin alınması büyük önem taşıyor. Fırlatmanın ardından Türksat 6A, kimyasal itki sistemiyle yola çıkacak. Yerli ve milli olarak üretilen Türksat 6A uydumuzun başarıyla uzaya gönderilmesi sonrasında istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek ve 42 derece doğu boylamındaki yörüngesine doğru uzay yolculuğu başlayacak. Yolculuğun tamamlanmasıyla uydumuzun yörünge testlerine başlaması öngörülüyor. Uydunun, yörüngeye ulaşmasına müteakip en az 1 ay sürecek testlerin ardından da Türksat tarafından teslim alınarak faaliyete geçmesini planlıyoruz."