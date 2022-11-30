Twitter askıya alınan hesapları açmaya başladı

Dailymail'in teknoloji haberleri yapan Platformer News'e dayandırdığı haberine göre, Twitter, 10 binden fazla takipçisi olan daha önce kapatılmış yaklaşık 62 bin hesabı tekrar kullanıma açma sürecini başlattı.

Açılacak yaklaşık 62 bin hesabın arasında, eski Beyaz Saray danışmanı Steve Bannon ve "beyazların üstünlüğünü savunan" Ku Klux Klan grubunun eski lideri David Duke gibi isimlere ait hesapların da bulunduğu kaydediliyor.

Musk, 23 Kasım'da, kapatılan Twitter hesaplarının bu haftadan itibaren açılacağını duyurmuştu.

Konuya dair başlattığı bir ankette, Musk, “Twitter, yasaları çiğnememiş veya çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olmaları koşuluyla, askıya alınan hesaplara genel bir af teklif etmeli mi?” diye sormuş ankete katılan toplam 3,1 milyon kişinin yüzde 72,4'ü evet cevabı verirken yüzde 27,6'sı ise hayır oyu kullanmıştı.

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Musk'ın devralmasının ardından Twitter, aralarında eski ABD Başkanı Donald Trump, kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ve rapçi Kanye West'in bulunduğu daha önce kapatılan bazı Twitter hesapları kullanıma açmıştı.

Ayrıca, Twitter, şiddete davet ve tehdit çağrısında bulunan hesapların kapatılmaya devam edileceğini yinelemişti.

FOTOĞRAF 8 2 Aralıktan itibaren yeni bir “Twitter Blue” (Mavi Twitter) doğrulama hizmetinin uygulanacağını duyuran Musk, üç renkli tik döneminin başlayacağını söyledi. Bu yeni uygulamaya göre şirket hesapları altın renkli tik, hükümet ve kamu hesapları gri, bireyler ise ünlü olsunlar veya olmasınlar mavi renkli tik kullanacaklar. ​Öte yandan bir ücret açıklanmamakla birlikte Twitter Blue abonelik hizmetlerinin 20 dolara kadar çıkabileceği iddiaları bulunuyor. Bu arada Musk, Androidin sahibi Google ve iPhoneun üreticisi Apple işine engel çıkarırlarsa telefon üreteceğini de açıkladı.​​ TWİTTER’DAN PARODİ HESAPLARA DUVARYaklaşık iki hafta önce Twitter’ı devralmasından bu yana Musk, Twitterın daha güvenilir bir yer olması hedefiyle mavi tiki ücretli hale getirdiğini duyurdu. Ancak Cumartesi günü Twitter Bluenun kısa bir süreliğine kullanıma sunulmasından sonra pek çok kişi Blue’ya kaydolup mavi tikini aldıktan sonra ismini ‘Elon Musk’ şeklinde değiştirdi. Hemen hemen herkesin onaylanmış hesap için para ödeyebileceği ve ardından hesap adını değiştirerek başka bir kişinin kimliğine bürünebileceği için Twitter’ın yeni ücretli hizmeti eleştirildi. Bunun üzerine Elon Musk, başkalarının kimliğine bürünen kullanıcıların bir parodi hesap sahibi olduklarını açıkça belirtmelerini istedi, aksi takdirde sahte isimle Twitter’ı kullanan kişilerin sorgusuz sualsiz şekilde hesaplarının silineceğini açıkladı. Twitter'da yeni dönem başlıyor: Üç farklı renkte tik kullanılacak Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, platformda birçok yenilik gerçekleştirdi. Musk, Twitter'da daha önce 8 dolara herkese mavi tik verme kararını askıya aldıktan sonra yeni uygulamayı açıkladı.

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FOTOĞRAF 10 Elon Muskın yaptığı değişikliklerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak platformda atılan tweetlerin hangi cihazdan gönderildiğine dair bilgi yazısının kaldırılacağını açıkladı. Twitterda atılan twitin iPhone mu yoksa Android bir cihazdan mı atıldığını gösteren for iPhone ve for Android ibareleri yakında kaldırılacak. Konu hakkında açıklama yapan Elon Musk, for iPhone ve for Android ibarelerinin ekran alanından yediği gerekçesiyle kaldırılacağını aktardı. Elon Musk ayrıca bu özelliğin Twittera neden getirildiğine dair hiç kimsenin bir bilgisi olmadığını söyledi. Bu değişiklik en çok Apple sever Twitter kullanıcılarının tepkisini çekiyor. iPhone tarafından gönderildi ibaresi artık Twitterda yer almayacak.. Elon Musk Twitter'da yıllardır kullanılan özelliği kaldırıyor Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, değişiklikler yapmaya devam ediyor. Twitter'da uzun süredir bulunan bir özellik artık kullanılmayacak.

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FOTOĞRAF 8 Twitter, kullanıcıların marka ve kişileri taklit etmek için sahte hesaplar açarak paralı doğrulama sağlaması sebebiyle mavi tik satışını durdurdu. Twitter’ı satın alma sürecini 27 Ekim’de tamamlayan dünyanın en zengin insanı ABD’li milyarder Elon Musk, hemen ardından şirketin CEO’su dahil üst yöneticileri gönderip şirketin yönetim kurulunu feshederken ‘faturaları ödemek için’ mavi tiki 8 dolara satacağını duyurmuştu. Para karşılığı satılmadan önce mavi tikin amacı, Twitter’da başta ünlü kişiler ve gazeteciler olmak üzere bilgi kirliliğini önlemek ve doğrulama sağlamaktı. Musk aksini iddia etse de mavi tik birçok kişi ve kuruluş için ‘statü sembolü’nden daha çok dezenformasyonla mücadeleye yardımcı olan bir araç özelliği taşıyordu. Cuma günü kullanıcılar, mavi tik için yeni abonelik seçeneğinin ortadan kalktığını bildirirken Reuters’a konuşan bir kaynak uygulamadan vazgeçildiğini söyledi. Twitter, şimdilik kimlik sahteciliğiyle mücadele için Musk’ın çarşamba günü bir anda getirip kısa sürede uygulamadan kaldırdığı ‘gri tik’i tekrar yürürlüğe koymuş gibi görünüyor. Musk’ın yaptıkları veya yapmak istedikleri Twitter’da belirsizlik oluştururken reklam verenler platforma çekinceli yaklaşıyor. Örneğin geçen hafta içinde GM, General Mills ve Mondelez International, Musk’ın içerik denetleme kurallarını gevşetebileceği endişesiyle Twitter’dan reklamlarını kaldırdı. Musk’ın perşembe günü şirket çalışanlarına gönderdiği mesaj hakkında Reuters’a konuşan kaynakların aktardığına göre ABD’li milyarder düşen reklam gelirini dengelemek için abonelik gelirini artırmadığı takdirde Twitter’ın ‘yaklaşan ekonomik krizden sağ çıkamayacağını’ düşünüyor. Twitter'da 8 dolar ücretli mavi tik satışı durduruldu Twitter, kullanıcıların markaları ve kişileri taklit etmek için hizmeti kötüye kullanmaları sebebiyle ücretli doğrulamaları durdurdu.

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FOTOĞRAF 12 Google arama motoru verileri, Twitter kullanıcılarının platformu terk etmek istediğini gösterdi. Güvenlik firması VPNOverviewdaki uzmanlar, Muskın Twitter’ı 44 milyar dolarlık devralmasından bu yana geçen haftada Google’daki arama artışlarını değerlendirmek için Google Trendleri kullandı. TWITTER NASIL SİLİNİR DİYE SORANLARIN SAYISI 5 KAT ARTTIVPNOverview, küresel olarak Twitter nasıl silinir? aramalarının 24 Ekimden 31 Ekime kadar yüzde 500 arttığını tespit etti. TWITTERI BOYKOT ARAMALARINDA YÜZDE 480LİK YÜKSELİŞTwitterı boykot aramaları da 26 Ekimden 2 Kasıma kadar son yedi günde yüzde 4 bin 800 arttı. Bununla birlikte, birçok Twitter kullanıcısının, muhtemelen hesaplarını kapatan insanlar nedeniyle takipçilerini kaybettiği zaten biliniyor. VPNOverview, bir Twitter hesabını silmenin aslında birkaç adımda tamamlanabilen basit ve kolay bir işlem olduğunu, ancak platformdan ayrılmak isteyen kullanıcıların bunu yapmak zorunda hissetmemesi gerektiğini söyledi. TWITTERDA ANİ DEĞİŞİKLİKLER OLASI DEĞİLVPNOverviewda bir gizlilik uzmanı olan Naj Ahmed, Twitterda ani toptan değişiklikler olmasının olası olmadığını ve devralmanın şu an için“ pek bir şey ifade etmediğini söyledi. Ahmed, Twitter, Muskın mevcut şirketlerinin çoğunun aksine, insanların iletişim kurma biçiminde devrim yaratmaya veya mevcut bir endüstriyi bozmaya çalışmıyor. Bu durum Muskın diğer şirketlerinde yok. Çünkü mümkün olanın sınırlarını zorlamaya çalışmayan köklü bir şirket satın aldığının farkında değerlendirmesinde bulundu. TRUMP TWITTERA DÖNECEK Mİ?Ahmed ayrıca, Twitterda yayınlanan içerik türünde daha fazla açıklık beklendiğini ve Donald Trump ile komplo teorisyeni Alex Jones gibi platform tarafından yasaklanan bazı popüler isimlerin geri dönmesinin muhtemel olduğunu açıkladı. Öte yandan, Musk, Twitter, platform kurallarını ihlal ettiği için engellenen hiç kimsenin, bunu yapmak için en az birkaç hafta daha sürecek net bir sürecimiz olana kadar platforma geri dönmesine izin vermeyecek demişti. MUSK’TAN MAVİ TİK ADIMITesla ve SpaceXin üst yöneticisi Elon Muskın Twitterı satın almasının ardından şirkette büyük değişim de başladı. Musk, sosyal medya şirketinde ilk olarak mavi tik hesaplarına yönelik yeni düzenleme yaptı. Musk, satın aldığı Twitterın, mavi tike sahip onaylı hesaplarından aylık 8 dolar ücret alınacağını açıkladı. Musk açıklamasında, Twitterdaki mavi tik uygulamasını, lordlar ve köylüler sistemi olarak niteledi. Bunun saçmalık olduğunu belirtti. Sayı tam beş kat arttı: Elon Musk'ın hamlesi sonrası Twitter'dan kaçış başladı Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının yankıları sürüyor. Yeni bir araştırma, Musk'ın Twitter'ı değiştirmesinden korkan kullanıcıların sayısının arttığı gösterdi. Buna göre, son bir haftada Google'da "Twitter nasıl silinir?" diye arama yapanların sayısı 5 kat, "Twitter'ı boykot" araması yapanların sayısı ise 480 kat arttı. BiP'te paylaş

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