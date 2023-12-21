‘Twitter logosu neden değişti?’ sorusu dünya üzerinde 541 milyon kullanıcıya sahip popüler sosyal medya platformu Twitter’ın logosunun değişmesinin ardından gündeme oturdu. SpaceX uzay şirketinin kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra yaptığı her yeni güncelleme ve yeniliklerle tartışma odağı olmuştu. Musk, son olarak Twitter logosunu değiştirerek siyah çarpı işareti yaptı. Peki, Twitter X nedir, ne anlama geliyor? Twitter’ın logosu ve ismi neden değişti? İşte soruların yanıtları.