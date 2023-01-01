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Teknoloji
Twitter eşyalarını satıyor: Ofis mobilyalarını açık artırmaya çıkardı
Twitter'ın bir süre önce duyurduğu açık artırma resmen başladı. İnternet üzerinden yapılan açık artırmayla şirkete ait birçok eşya satılıyor. Twitter'ın sattığı ürünler arasında devasa bir kuş heykeli, 2 metrelik @ şeklinde bir saksı ve lüks tüketim ürünleri de bulunuyor.
9:34 . 18/01/2023 Çarşamba
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Twitter ofisi

Twitter ofisi

Twitter, San Francisco'daki genel merkezinden yüzlerce ofis malzemesini çevrimiçi açık artırmaya çıkardı. Platformun ünlü kuş logosunun heykelinin fiyatı şu anda 11 bin dolar ve teklif vermeye 24 saatten biraz daha az zaman kaldı. TRT Haber'de yer alan bilgilere göre @ sembolü şeklindeki yaklaşık 2 metrelik bitki saksısı 4 bin 300 dolara satılıyor.

7 BİN 500 ÇALIŞAN

Satış, Elon Musk'ın geçen yıl şirketi 44 milyar dolara satın almasının ardından Twitter'da köklü değişiklikler yapmasıyla geldi. Ekim ayı sonunda görevi devraldığından beri Musk, şirketin 7 bin 500 çalışanının yaklaşık yarısını işten çıkardı. Ayrıca Twitter'ın ücretsiz yemek gibi birçok avantajını da sonlandırdı.

MUTFAK ALETLERİ DE SATILIK

Satılık mutfak aletlerinden bazıları arasında birkaç üst düzey La Marzocco espresso makinesi ve buz sebili ile tamamlanmış bir gazlı içecek çeşmesi bulunuyor. Teknoloji devi, yenisi yaklaşık 2 bin dolara satılan bir çift Herman Miller sehpanın satışını yapıyor. Twitter ayrıca 60 dolarlık bir teklifle baskı ekipmanlarını ve hatta küçük çekmece takımlarını da satıyor.



ŞİRKET İFLAS EDEBİLİR


Ayrıca ses geçirmez bazı konferans kabinleri ve tasarım kanepeler de açık artırmada. Musk, Kasım ayında, birkaç reklam verenin ayrılmasının ardından şirketin "gelirinde büyük bir düşüş" gördüğünü tweetledi. Ayrıca firmanın iflas edebileceği konusunda uyardı.

#twitter
#elon musk
#abd
1 saat önce
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Twitter eşyalarını satıyor: Ofis mobilyalarını açık artırmaya çıkardı
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