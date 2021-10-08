Twitter hararetli tartışmalar için yeni bir uyarı sistemini test ediyor

Twitter, hararetli tartışmaların yaşandığı tweet'ler için yeni bir uyarı sistemi getiriyor. Şu anda test aşamasındaki yeni özellik, dahil olunacak çeşitli tweet'ler için uyarı veriyor.

Ekrana gelen metin, analiz edilen tweet'lerin aslında kullanıcılar için sakıncalı olabileceği ihtimalini de dile getiriyor.

Twitter böylece hararetli tartışmaların yaşandığı tweet'ler altındaki kullanıcılara küçük bir bilgi vermiş oluyor. Dahil olup olmamak ise kullanıcıya kalmış.

Bu tweet'te yoğun bir tartışma var katılmak istediğine emin misin?

Twitter bilgi verdikten sonra tartışmaya yine de katılmak isteyen kullanıcılar istedikleri tweet'i yazıp gönderebiliyor. Yani bu noktada Twitter'ın herhangi bir sınırlandırması yok.

Testler devam ederken özelliğin tam anlamıyla tüm kullanıcılar için ne zaman açılacağı ise bilinmiyor.

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