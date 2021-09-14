Twitter hesap doğrulama taleplerini tekrardan aktif etti

Twitter, belirli aralıklarla onaylı hesap süreci için başvuruları açıp kapatıyor. Mayıs sonunda tüm kullanıcılar için aktif hale gelmesinin ardından kısa bir süre sonra süreci kontrol altında tutmak için başvuruların kapatıldığı açıklanmıştı. Bugün gelinen noktada ise bireysel kullanıcılar için mavi tik onaylarının yeniden başladığı bilgisi geldi.

Twitter, bireysel kullanıcılar için doğrulama talebini tekrardan aktif etti.

Twitter hesabını doğrulamak için ne gerekiyor?

Twitter'ın bu konuda farklı birçok algoritması var. Ancak genel olarak prosedüre bakıldığında devlet kurumu, şirketler, markalar ya da kar amacı gütmeyen kuruluşlara, haber kurumlarına ya da gazetecilere, spor ve e-spor sektöründeki isimlere veya diğer etkili isimlere mavi tik onay rozetininverildiği özellikle belirtiliyor.

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Twitter mavi tik doğrulama işlemi nasıl yapılır?

İlk etapta doğrulamak istediğiniz hesabın Ayarlar ve Gizlilik kısmından 'Hesap' kısmına erişmeniz gerekiyor. Hemen ardından burada yer alan Hesap Bilgileri bölümünden 'Onaylanmış' kısmının altında yer alan seçenekle ilerleme kaydedebilirsiniz. Burada karşınıza hesabı tanımlayabileceğiniz; çeşitli web sitesi bağlantıları paylaşabileceğiniz bölümler geliyor.