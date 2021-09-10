Teknoloji Twitter otomatik hesapların profillerine etiket eklemeye başlıyor
İNTERNET

Twitter otomatik hesapların profillerine etiket eklemeye başlıyor

Twitter, dün Türkiye'deki kullanıcılarda test etmeye başladığı 'emojilerle tepki' özelliğinin ardından şimdi ise otomatik hesapların profillerine etiket ekliyor. Yani aslında otomatik ya da bot olarak bilinen hesapların biyografik kısmında bununla alakalı çeşitli bilgiler verilecek.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter otomatik hesapların profillerine etiket eklemeye başlıyor
Twitter

Twitter, bir süredir halka kapalı olarak test ettiği 'emojilerle tepki' özelliğini dünyada ilk kez Türk kullanıcılara açtı. Şu anda Türkiye'deki Twitter kullanıcılarının bir kısmı tweet'lere hızlı şekilde emojilerle tepki gönderebiliyor. Bu sistem hızlı reaksiyonvermek isteyenler için büyük avantaj sağlıyor.

Twitter artık bu tür hesaplarla alakalı kullanıcıların farkındalığını artırmak için biyografi kısmına 'otomatik' ibaresini ekliyor.
Twitter artık bu tür hesaplarla alakalı kullanıcıların farkındalığını artırmak için biyografi kısmına 'otomatik' ibaresini ekliyor.

Platform şimdi de otomatik hesap olarak geçen bot hesaplar için yeni etiketleri test ediyor. Böylece kullanıcılar profil kısmında hesaplara ilişkin detayları görebiliyor.

Konuyla alakalı blogsayfası üzerinden yapılan açıklama ise şu şekilde:

  • Twitter'da görebileceğiniz otomatik hesaplara örnek olarak, aşı randevularını bulmanıza yardımcı olan botlar ve afet erken uyarı sistemleri verilebilir. Bu hesaplar otomatik olduklarını size bildirdiğinde, onlarla etkileşime geçtiğinizde amaçlarını daha iyi anlarsınız.

Ek olarak şirket bir de Topluluklar özelliği üzerinde çalışıyor. Facebookgruplar mantığıyla çalışan bu sistem, ilk etapta cilt bakımı, astroloji, spor ayakkabılar ve köpekler gibi alanlara özel sohbet gruplarının başlatılması beklenirken kapsam alanının önümüzdeki süreçte genişleyeceği kesin. Twitter'ın asıl amacı ise Topluluklar özelliğini FacebookGruplar'a rakip hale getirmek.

Twitter'ın emojilerle tepki özelliği Türkiye'de testlerine başladı
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Twitter'ın emojilerle tepki özelliği Türkiye'de testlerine başladı

Twitter gruplara ayrılmış alanları Topluluklar özelliğiyle kullanıma sunuyor
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