Teknoloji Twitterda Türkiye Devlet Görevlisi dönemi başladı
İNTERNET

Twitter'da 'Türkiye Devlet Görevlisi' dönemi başladı

Twitter, birkaç gün önce yapılan duyurunun ardından devlet bağlantılı onaylı hesaplar için 'Türkiye Devlet Görevlisi' ibaresini göstermeye başladı. İlk kez Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın profilinde kullanılan sistem bununla birlikte Dışişleri Bakanı ve İletişim Başkanı'nın hesaplarına da uygulandı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter
Twitter

Twitter, 2020 sonunda birçok farklı ülkede devlet bağlantılı kişilerin profillerine bazı unvanlar yerleştirdi. Son olarak bu sistem Türkiye için de aktif edildi. Dün itibariyle hayata geçen künye özelliği, ilk kez Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabında kullanıldı. Bu özellikle birlikte artık devletle bağlantısı olan onaylı hesaplarda 'Türkiye devlet görevlisi' ibaresi yer alıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter profilinde şu anda 'Türkiye devlet görevlisi' ibaresine yer veriliyor.

Temsilci atanmadı

Yenilenen Sosyal Medya Yasası kapsamında sosyal ağ ve platformların Türkiye'de temsilci ataması zorunlu hale geldi. Geçtiğimiz dönemlerde Facebook,Instagram, YouTube, TikTok ve DailyMotion temsilcilik atarken, Twitter cephesi konuyla ilgili herhangi bir adım atmadı. Böylece uygulanacak yaptırımları da kabul etti.

Atama yapmayan şirketler ilk aşamada 10 milyon TL, ikinci aşamada ise 30 milyon TL para cezasına çarptırılabiliyor. Böylece toplamda 40 milyon TL'ye kadar para cezası kesilebiliyor. Buna ek olarak bir de reklam kısıtlaması söz konusu. Türkiye'de vergi mükellefi olan kişi ya da şirketlerin temsilci atamayan sosyal ağlarda reklam vermesi söz konusu değil. Böylece platformların reklam gelirleri de kesilmiş oluyor.

Yalnızca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un hesaplarında da benzer ibareler yer alıyor.

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