Twitter'ın emojilerle tepki özelliği Türkiye'de testlerine başladı

Twitter, yılın ilk çeyreğinden bu yana Facebook'takine benzer şekilde emojitepkisiözelliğini test ediyor. Yani bu sayede tweet'lere hızlı bir şekilde farklı emojilerle tepki vermek mümkün hale geliyor. Bu sayede tweet'ler üzerinde daha fazla etkileşim sağlanabileceği tahmin ediliyor.

Twitter'ın emoji tepki özelliğinin önümüzdeki günlerde milyonlarca kişiye ulaşması bekleniyor.

Twitter Reactions olarak isimlendirilen yeni özellik, ilk kez Türkiye'de hayata geçirilmiş durumda. Önümüzdeki süreçte ise Türkiye'deki kullanıcılardan elde edilen analiz ve verilerle daha iyi bir seviyeye getirilip diğer ülkeler için aktif hale getirilecek.

TEKNOLOJİ Twitter da Facebook'takine benzer emoji tepkisi özelliğini test ediyor