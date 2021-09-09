Teknoloji Twitterın emojilerle tepki özelliği Türkiyede testlerine başladı
İNTERNET

Twitter'ın emojilerle tepki özelliği Türkiye'de testlerine başladı

Twitter'ın bir süredir halka kapalı olarak test ettiği 'emojilerle tepki' özelliği dünyada ilk kez Türk kullanıcılara açıldı. Şu anda Türkiye'deki Twitter kullanıcılarının bir kısmı tweet'lere hızlı bir şekilde emojilerle tepki gönderebiliyor. Bu sistem hızlı reaksiyon vermek isteyen kişiler için büyük avantaj sağlıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitterın emojilerle tepki özelliği Türkiyede testlerine başladı
Twitter

Twitter, yılın ilk çeyreğinden bu yana Facebook'takine benzer şekilde emojitepkisiözelliğini test ediyor. Yani bu sayede tweet'lere hızlı bir şekilde farklı emojilerle tepki vermek mümkün hale geliyor. Bu sayede tweet'ler üzerinde daha fazla etkileşim sağlanabileceği tahmin ediliyor.

Twitter'ın emoji tepki özelliğinin önümüzdeki günlerde milyonlarca kişiye ulaşması bekleniyor.
Twitter'ın emoji tepki özelliğinin önümüzdeki günlerde milyonlarca kişiye ulaşması bekleniyor.

Twitter Reactions olarak isimlendirilen yeni özellik, ilk kez Türkiye'de hayata geçirilmiş durumda. Önümüzdeki süreçte ise Türkiye'deki kullanıcılardan elde edilen analiz ve verilerle daha iyi bir seviyeye getirilip diğer ülkeler için aktif hale getirilecek.

Twitter da Facebook'takine benzer emoji tepkisi özelliğini test ediyor
TEKNOLOJİ
Twitter da Facebook'takine benzer emoji tepkisi özelliğini test ediyor

Twitter gruplara ayrılmış alanları Topluluklar özelliğiyle kullanıma sunuyor
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Twitter gruplara ayrılmış alanları Topluluklar özelliğiyle kullanıma sunuyor
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