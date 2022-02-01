Teknoloji Ustası uyardı Soğuk havalar LPGli araçlar için daha büyük tehdit
OTOMOBİL

Ustası uyardı: Soğuk havalar LPG’li araçlar için daha büyük tehdit

Tüm araçlar soğuk havalardan olumsuz yönde etkilenirken, LPG’li araçlarda durum daha fazla hayati önem taşıyor. Dikkat edilmediği takdirde yangınların çıkabileceğini belirten LPG ustası Emre Tezal, araç sahiplerini ucuz antifriz kullanılmaması konusunda uyarıyor.

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Haber Merkezi İHA
Ustası uyardı: Soğuk havalar LPG’li araçlar için daha büyük tehdit
LPG ustası Emre Tezal

Kış ayları etkisini yoğun şekilde hissettirmeye devam ediyor. Birçok ilde yaşanan aşırı soğuk havalar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Gün içindeki birçok işimizi yaparken kullandığımız motorlu taşıtlar da olumsuz hava koşullarından nasibini alıyor. Özellikle LPG’li araçlar soğuk havalardan daha çok etkileniyor. Gerekli özen gösterilmediği takdirde soğuğun etkisiyle yaşanan hortum çatlakları, yangın çıkmasına dahi sebebiyet verebiliyor. Uzmanlar ise araç sahiplerini kalitesiz antifriz kullanımı ve ömrü dolan LPG tankının değişimi konusunda uyarıyor.

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“Radyatör ve motor sistemi içerisine koyulan soğutma sıvısı donuyor”


Araçların radyatör ve motor sistemindeki soğutma sıvılarının hava sıcaklıkları nedeniyle donduğunu belirten LPG ustası Emre Tezal, antifrizin öneminden bahsetti. Zincir marketlerde piyasanın altındaki fiyatlara satılan kalitesiz antifrizlerin araçları korumak yerine daha çok zarar verdiğini belirten Tezal, “Şuan çok ciddi bir soğukla mücadele ediyoruz. Bu soğuklarda en çok yaşadığımız sıkıntı radyatör ve motor sistemi içerisine koyulan soğutma sıvısının donması oluyor.

Bundan dolayı biz yaz, kış antifriz öneriyoruz. Bu soğuk havalarda da özellikle kontrol ettirmelerini tavsiye ediyoruz. Bu konuda zincir marketlerde satılan ucuz antifrizlerin kullanılmaması çok önemli. Biraz daha iyi antifrizlerin kullanılması gerekiyor. Çünkü ucuz antifrizler korumaktan çok korozyona neden oluyor.

Hem hortum ve bağlantıları bozuyor hem de regülatör diyaframına zararlar veriyor. Tabiri caizse hortumları bıçak gibi keserek su eksilmesine neden oluyor. Bu su eksilmesi de yolda giderken aracın buji kablolarından veya bobinlerinden çıkacak bir kıvılcım ile alev almasına neden olur. Yaklaşık 1 hafta önce bir araç buraya geldi. Bahsettiğim nedenden dolayı yanmıştı. Aracı eski haline getirebilmek yaklaşık 1 günümüzü aldı” ifadelerini kullandı.

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“İlk çalıştırmada benzin kullanılmasını öneriyoruz”

Mümkün olduğu kadar araçların kapalı alanlarda soğuktan korunması gerektiğini belirten Tezal, ilk marşın benzinde yapılması gerektiğini söyledi.

Karbüratörlü araçların bu havalardan daha çok etkilendiğini belirten Emre Tezal, “Bu havalarda araçlar muhafaza altında tutulmalı. Mümkünse otoparka koyulmalı. Eğer varsa ilk çalıştırmada benzin kullanılmasını öneriyoruz. Çok soğuk havalarda özellikle karbüratörlü araçlarda zorlanmalar olabilir. Çünkü ciddi soğuklar var şuan. İlk marşın araç benzindeyken yapılması faydalı olur” dedi.

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“10 yılı dolduran tanklar değiştirilmelidir”


Vatandaşların en büyük hatayı yakıt tanklarında yaptığını belirten 17 yıllık LPG ustası Emre Tezal, büyük tehlikeden bahsetti. LPG tanklarının 10 yıl kullanım süresi olduğunu ve ömrü dolduğu takdirde vakit kaybedilmeden değiştirilmesi gerektiğini belirten Tezal, şu ifadeleri kullandı:

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“LPG’li araçlarda en önemli şey 10 yılı dolduran tankların değişimidir. Müşterilerimiz burada çok fazla yanılgıya düşüyorlar. LPG tankının süresi dolsa dahi bir sonraki araç muayenesi tarihini bekliyorlar. Bunu yapmamaları konusunda müşterilerimizi uyarıyoruz. Her yıl gelip kontrolleri yaptırmalarını öneriyoruz. Muayene tarihini beklemeden zamanı dolan tankın değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü kullanılan LPG tankları basınçlı kaplardır. Bundan dolayı benzin depolarına benzemez. Sürekli basınca maruz kaldıkları için kaynak dikişlerinden atma yapabilir. Kaçaklara neden olabilir. Bu da kullanıcılar açısından ciddi bir hayati tehlikeye neden olur.”

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20 yıllık araba 165 bin liradan satışa çıktı: 'Hastasını' arıyorlar
FOTOĞRAF 8
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Gaziantep'te bir oto galericinin satılığa çıkardığı Tofaş marka 2001 model arabanın fiyatı ünlü otomobil markalarıyla yarışıyor.
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20 yıllık otomobil için 165 bin lira istendiğini duyanlar büyük şaşkınlık yaşarken galerici Murat Deniz, aracın sıfırdan farksız olduğunu ifade etti. Otomobilin ilk sahibinin araca gözü gibi bakmasından dolayı araçta çizik dahi bulunmazken, otomobile fabrika çıkışında vurulan etiketler dahi aracın üzerinde duruyor.
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Otomobilin satılığa çıkarılmasından sonra onlarca kişinin aradığını söyleyen Murat Deniz, otomobile en son 130 bin lira fiyat verildiğini paylaştı. Araç için istenen fiyatın çok olmadığını belirten Deniz, “Biz de bu arabanın hastasını arıyoruz. Normal biri bu arabaya 165 bin lira vermez\" dedi.
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\"Araçta nokta çizik, hata yok\"<br><br>Çoktandır böyle bir araba aradığını aktaran Deniz, aracın internette satılık ilanını gördüğünü söyledi.
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Aracı Osmaniye'de yaşlı bir amcanın sattığını belirten Deniz, “Arayıp konuştuk. Gidip arabayı gördük. Araçta nokta çizik, hata hiçbir şey yok. Tam istediğim gibi bulunca satın alıp getirdik. Arabanın ilk sahibi arabayı hep kapalı garajda saklamış. Zaten kilometresi de belli. Hiçbir iz yok. Boyası bile tertemiz duruyor. Amca arabaya gözü gibi bakmış. Hep kapalı garajdaymış. Ben bir yıldan beridir böyle bir arabayı arıyordum. Arabanın ilanına internette şans eseri denk geldik. Direkt gidip satın aldık\" ifadelerini kullandı.<br>
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\"Bu arabanın hastası çok\"<br><br>Aracı ilk görmeye gittiklerinde kendilerinin de şaşırdıklarını sözlerine ekleyen Deniz, “Böyle bir arabanın boyasız, hatasız olması çok zor. 2001 model 20 yıllık bir araba. Fiyat olarak 165 bin lira istiyoruz. İnsanlar istediğimiz fiyatı duyunca şaşırıyor ama bu arabanın değeri budur. Arabayı kaç yıl saklamışlar. Baktığınızda arabanın sıfırdan bir farkı yok. Araçta çizik yok. Bu araba artık antika değerindedir. Bu arabanın hastası da çok. İlana koyduktan sonra arayan soran çok oldu. 130 bin lira fiyat gördü ancak vermedik. Biz de bu arabanın hastasını arıyoruz. Normal biri bu arabaya 165 bin lira vermez. Eşi benzeri yok. Aracın fabrika çıkışında üzerine vurulan etiketler bile hala duruyor. Biz de bu arabayı seven birine satmak istiyoruz. Alan kişi de gözü gibi bakmalı\" diye konuştu.
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20 yıllık araba 165 bin liradan satışa çıktı: 'Hastasını' arıyorlar
Gaziantep'te 2001 model Tofaş marka otomobil için bir oto galericinin istediği fiyat, ünlü otomobil markalarının 2010 yılı ve sonrasında piyasaya çıkan araçlarının fiyatını geçti. 20 yıllık araca 165 bin lira isteyen Murat Deniz, arabanın 'hastasını' aradıklarını söyledi.


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