Uygun fiyatlı Samsung Galaxy F70e 5G tanıtıldı: İşte Galaxy F70e 5G fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi

Samsung, fiyat-performans odaklı akıllı telefon pazarındaki varlığını güçlendirmek için Galaxy F70e 5G modelini resmi olarak tanıttı. Uygun fiyatlı Samsung telefon arayan kullanıcıları hedefleyen yeni model, tasarım ve donanım tarafında segmentinin üzerinde özellikler sunmayı amaçlıyor.

Şık tasarım ve 120 Hz ekran

Galaxy F70e 5G’nin ön yüzünde 6,7 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlük sunan LCD ekran yer alıyor. 120 Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık değeriyle gelen panel, günlük kullanımda akıcı bir deneyim vadediyor. Arka tarafta kullanılan vegan deri kaplama ise cihazın görünümünü daha üst segment bir çizgiye taşıyor.

Performans ve yazılım desteği

Akıllı telefon, MediaTek Dimensity 6300 işlemciden güç alıyor. Model; 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Kutudan Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzüyle çıkan Galaxy F70e 5G için Samsung, altı büyük Android güncellemesi sunacağını açıkladı. Bu da cihazı uzun süreli kullanım açısından öne çıkarıyor.

Batarya ve kamera özellikleri

Galaxy F70e 5G, 6.000 mAh kapasiteli bataryasıyla uzun pil ömrüne odaklanıyor. 25W kablolu hızlı şarj desteği bulunan model, günlük yoğun kullanım senaryolarını hedefliyor. Kamera tarafında arka bölümde 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alırken, ön tarafta 8 MP’lik selfie kamerası bulunuyor.

Fiyat ve satış tarihi