Teknoloji Uzmanlardan uzaylı bakteri uyarısı
BİLİM

Uzmanlardan uzaylı bakteri uyarısı!

Montreal'deki McGill Üniversitesi'nde istila biyolojisi profesörü Anthony Ricciardi, gelecekte uzaydan Dünya'ya getirilen çeşitli numunelerin üzerinde uzaylı bakterilerin bulunabileceğini ve buna hazırlıksız olunduğunu söyledi. Böyle bir senaryo gerçekleşebilir mi?

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Uzmanlardan uzaylı bakteri uyarısı!
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Astrobiyolog Dr. Öğr. Üyesi Özge Kahraman Ilıkkan ve NASA'da çalışan Türk Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız açıklamalarıyla dikkat çekti.

Uzaylı organizmalar dünyaya ulaşırsa

Henüz uzayda herhangi bir organizmaya rastlanmadığını belirten Dr. Özge Kahraman Ilıkkan, "Eğer uzayda, kendi gezegenimizde henüz keşfedemediğimiz dolayısıyla varlığından haberdar olamadığımız, uzay koşullarına ve uzay aracı ile Dünya'ya ulaşabilecek kadar dayanıklı bir tür varsa, onun da Dünya'daki yaşama ne kadar uyum sağlayabileceği ayrı bir tartışma konusu olacaktır" dedi.

İnsanlığı yok etmesi şuan için olası değil

İnsanlığı yok edeceğine dair senaryoların, insanlığı yok etme olasılığının çok düşük olduğunu açıklayan Dr. Özge Kahraman Ilıkkan, "Bunun olması için pek çok faktör gerekli. Örneğin, bir mikroorganizmanın insanı hasta edebilmesi insan vücudunda yaşamaya adapte olmasıyla ilişkili. Başka bir gezegende yaşama olasılığı olan bir mikrobiyal türün orada yaşamaya adapte olduğunu düşünürsek, insanlığı yok edebilmesi için çok uzun zamana ihtiyaç olacak" diye konuştu.

Zarar görmesi için uzun zamana ihtiyaç var

Dünya'dan uzaya kontrol dışı olarak taşınan organizmaların oradaki olası yaşama zarar vermesi hakkında konuşan Dr. Özge Kahraman Ilıkkan, geçtiğimiz yıllarda aya yollanan bir uzay aracında taşınan su ayısı denilen Tardigrad'ların, aracın aya çarpması sonucu ay yüzeyine saçılmış olabileceğini belirtip şunları söyledi:

"Dünya'dan uzaya kontrol dışı taşınan organizmaların oradaki olası yaşama zarar verebilmesi için oranın yaşam koşullarına adapte olması gerekiyor. Bu durumda bile oradaki ekosistemin değişmesi ya da zarar görmesi için çok uzun sürelere ihtiyaç olacak."

Dünya dışı yaşam mümkün mü?

Yaşam barındırma olasılığı en yüksek bölgeleri hedef almayı amaçlayan yeni uzay araştırmalarının yaratabileceği biyolojik risklere dair açıklama yapan Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, henüz hâlâ Dünya'dan başka hiçbir yerde yaşama dair herhangi bir ize rastlanmadığını, bu yüzden dış kaynaklı bir biyolojik riskten söz edilmesinin mümkün olmayacağını belirtti.

Bu yıl şubat ayında gönderilen Perseverence'nin bu amaçla şu anda Mars'ta geçmiş ya da şimdiki yaşama dair izler aradığını vurgulayan Dr. Yıldız, "Henüz hâlâ kesin ize dair bir haber gelmedi. Başka bir gezegenden gelebilecek biyolojik riskin şimdilik neye benzeyebileceğini bilemediğimiz için plan hazırlamak da şimdilik Dünya benzeri yaşama nasıl davranıyorsak o şekilde olacaktır" açıklamalarında bulundu.

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Öte yandan Blue Origin’in geliştirdiği roketlere verdiği “New Shepard” ismi konusunda 1961 yılında uzaya çıkan ve Yuri Gagarin’den sonra bunu gerçekleştiren ikinci insan olan Alan Shepard’dan esinlenmiştir.
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Uzayda bir ilk: 11 dakikalık üçüncü turistik uçuş gerçekleşti
Ünlü milyarder Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin, uzaya ilk kez 6 kişilik mürettebat ile yaptığı üçüncü turistik uçuşu başarılı şekilde gerçekleştirdi. Üçüncü uçuşta tarihte ilk kez ebeveyn ve çocuk uzaya gönderilmiş oldu.
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