Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı başladı (Vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler?)

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar' ile vergisiz telefon düzenlemesi 1 Kasım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda gözler "Vergisiz telefon nasıl alınır?" sorusuna çevrildi.

Telefon ve bilgisayarlar için sunulan kampanyadan faydalanmak için ne yapmak gerekiyor?

Vergisiz telefon ve bilgisayar nasıl alınır, şartları neler?

İşte yeni detaylar...

Vergisiz telefon ve bilgisayar almanın şartları neler?

Vergisiz telefon ve bilgisayar desteği 26 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.





İkinci öğretim ve açık öğretim öğrencileri kampanyadan yararlanabilir mi?

Kampanyası örgün eğitimde bulunan yükseköğretim öğrencilerini kapsıyor. Ön lisans öğrencileri de bu düzenlemeden faydalanabilecek. İkinci öğretim ve açık öğretim öğrencileri kampanyadan yararlanamıyor.

Vergisiz telefon nasıl alınır?

Vergisiz telefon & bilgisayar düzenlemesi 9 bin 500 TL'yi geçmeyen telefon ve bilgisayarlar için geçerli.

Öğrenciler, bir defaya mahsusolmak üzere bir ürün için en fazla 5.500 TL destek alabilecek.

Buna ek olarak indirimin yanında öğrencilere 12 ay boyunca ücretsiz internet de sunuluyor. Bu fırsat, bir hatla sınırlı olmak üzere aylık 10 GB, yıllık 120 GB şeklinde olacak.

İki yıl şartı

Kampanya sadece elektronik ortamda faturalandırılan cihazları kapsıyor.

Düzenlemede, ürünün en az iki yıl öğrenci tarafından kullanılması gerekiyor.

Cihazların 2 yıl içinde satılması veya başka bir kullanıcı tarafından kullanılması halinde ise sunulan destek tutarı gecikme zammı hesaplanarak ödemenin yapıldığı tarihten itibaren geri alınacak.

İnternet desteği tek bir hat ile sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ayda 10 GB.

Kararda yer alan şartların ihlalinin veya desteklerden usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde yararlanılan destek tutarı ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gecikme zammı oranında hesaplanarak geri alınacak.





Hangi telefon ve bilgisayarlar için geçerli?

Peki, 9 bin 500 TL ve altına alınabilecek en iyi cihazlar hangileri?

İşte vergisiz telefon ve bilgisayar düzenlemesine dahil olan ve önerilen modeller şöyle:





Telefon modelleri ve fiyatları:

Vivo Y35 8.989 TL

Redmi Note 12 8.899 TL

Redmi 12 8.149 TL

Poco M5 8.899 TL

Samsung Galaxy A24 8.899 TL

Vivo Y36 8.499 TL

Vivo Y22S 7.599 TL

Galaxy A14 6.599 TL

General Mobile GM 23 5.499 TL









Tablet /bilgisayar model ve fiyatları

Acer Aspire 3 8.999 TL

Huawei Matepad 11.5 9.149 TL

Lenovo Yoga Tab 11 8.600 TL

Xiaomi Redmi Pad 8.999 TL

Lenovo Tab P11 8.899 TL

Dell Inspiron 15 8.900 TL

HP 15s 9.499 TL

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 8.799 TL

ASUS X515EA-BQ868 9.189 TL

Lenovo Ideapad 3 9.499 TL





Kampanyaya dahil olan modellerin listesi ise şöyle:





SAMSUNG

Galaxy A31: 9.499 TL





Galaxy A32: 9.399 TL





Galaxy M33 5G: 9.000 TL





Galaxy M20 32 GB: 8.999 TL





Galaxy M22: 8.684 TL





Galaxy A22: 8.588 TL





Galaxy M14 5G: 8.526 TL





Galaxy A21s: 8.499 TL





Galaxy A24: 8.299 TL





Galaxy A30: 7.900 TL





Galaxy M23 5G: 7.719 TL





Galaxy A12: 7.719 TL









CASPER





Via X30 Plus: 9.399 TL





Via X30









GENERAL MOBİLE





Gm 24 Pro: 9.459 TL





Gm 21 Pro: 9.000 TL





Gm 22 Pro: 7.899 TL





Gm 23: 5.540 TL









HUAWEİ

Nova 9 SE: 9.399 TL





Nova Y90: 9.150 TL





Nova 8i 128 GB: 8.700 TL





P30 Lite 64 GB: 7.999 TL





Huawei P40 Lite: 7.899 TL









XİAOMİ

Redmi Note 12S: 9.452 TL





Redmi Note 11S: 8.999 TL





Redmi Note 12: 8.587 TL,





Redmi Note 10S: 8.499 TL





Redmi Note 11: 8.390 TL





Redmi Note 10 5G: 7.999 TL





Redmi 10 2022: 5.999 TL





Redmi 9C: 4.799 TL









REALME

Realme 10 128 GB: 9.499 TL





Realme XT 128 GB: 8.999 TL





Realme 9 Pro 128 GB: 8.999 TL





Realme 6 Pro: 8.999 TL





Realme C55 128 GB: 7.999 TL









VİVO

Vivo Y35: 9.248 TL





Vivo Y36: 9.049 TL





Vivo Y22: 7.260 TL





Vivo Y16: 4.899 TL









HONOR

X9a 5G: 9.199 TL









OPPO

Oppo A91: 8.999 TL





Oppo A54: 6.399 TL









POCO

M3 Pro 5G: 8.999 TL





M3 128 GB: 8.455 TL









INFİNİX





Infinix Note 30: 8.079 TL





Infinix Note 12: 7.149 TL









ONEPLUS

Oneplus Nord N10 5G 128 GB: 8.999 TL











