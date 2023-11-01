Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı başladı (Vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler?)

Teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 TL olacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar' ile vergisiz telefon düzenlemesi 1 Kasım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.
Bu kapsamda gözler "Vergisiz telefon nasıl alınır?" sorusuna çevrildi.
Telefon ve bilgisayarlar için sunulan kampanyadan faydalanmak için ne yapmak gerekiyor?
Vergisiz telefon ve bilgisayar nasıl alınır, şartları neler?
İşte yeni detaylar...
Vergisiz telefon ve bilgisayar almanın şartları neler?
Vergisiz telefon ve bilgisayar desteği 26 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.
İkinci öğretim ve açık öğretim öğrencileri kampanyadan yararlanabilir mi?
Kampanyası örgün eğitimde bulunan yükseköğretim öğrencilerini kapsıyor. Ön lisans öğrencileri de bu düzenlemeden faydalanabilecek. İkinci öğretim ve açık öğretim öğrencileri kampanyadan yararlanamıyor.
Vergisiz telefon nasıl alınır?
Vergisiz telefon & bilgisayar düzenlemesi 9 bin 500 TL'yi geçmeyen telefon ve bilgisayarlar için geçerli.
Öğrenciler, bir defaya mahsusolmak üzere bir ürün için en fazla 5.500 TL destek alabilecek.
Buna ek olarak indirimin yanında öğrencilere 12 ay boyunca ücretsiz internet de sunuluyor. Bu fırsat, bir hatla sınırlı olmak üzere aylık 10 GB, yıllık 120 GB şeklinde olacak.
İki yıl şartı
Kampanya sadece elektronik ortamda faturalandırılan cihazları kapsıyor.
Düzenlemede, ürünün en az iki yıl öğrenci tarafından kullanılması gerekiyor.
Cihazların 2 yıl içinde satılması veya başka bir kullanıcı tarafından kullanılması halinde ise sunulan destek tutarı gecikme zammı hesaplanarak ödemenin yapıldığı tarihten itibaren geri alınacak.
İnternet desteği tek bir hat ile sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ayda 10 GB.
- Kararda yer alan şartların ihlalinin veya desteklerden usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde yararlanılan destek tutarı ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gecikme zammı oranında hesaplanarak geri alınacak.
Hangi telefon ve bilgisayarlar için geçerli?
Peki, 9 bin 500 TL ve altına alınabilecek en iyi cihazlar hangileri?
İşte vergisiz telefon ve bilgisayar düzenlemesine dahil olan ve önerilen modeller şöyle:
- Telefon modelleri ve fiyatları:
- Vivo Y35 8.989 TL
- Redmi Note 12 8.899 TL
- Redmi 12 8.149 TL
- Poco M5 8.899 TL
- Samsung Galaxy A24 8.899 TL
- Vivo Y36 8.499 TL
- Vivo Y22S 7.599 TL
- Galaxy A14 6.599 TL
- General Mobile GM 23 5.499 TL
- Tablet /bilgisayar model ve fiyatları
- Acer Aspire 3 8.999 TL
- Huawei Matepad 11.5 9.149 TL
- Lenovo Yoga Tab 11 8.600 TL
- Xiaomi Redmi Pad 8.999 TL
- Lenovo Tab P11 8.899 TL
- Dell Inspiron 15 8.900 TL
- HP 15s 9.499 TL
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite 8.799 TL
- ASUS X515EA-BQ868 9.189 TL
- Lenovo Ideapad 3 9.499 TL
Kampanyaya dahil olan modellerin listesi ise şöyle:
SAMSUNG
Galaxy A31: 9.499 TL
Galaxy A32: 9.399 TL
Galaxy M33 5G: 9.000 TL
Galaxy M20 32 GB: 8.999 TL
Galaxy M22: 8.684 TL
Galaxy A22: 8.588 TL
Galaxy M14 5G: 8.526 TL
Galaxy A21s: 8.499 TL
Galaxy A24: 8.299 TL
Galaxy A30: 7.900 TL
Galaxy M23 5G: 7.719 TL
Galaxy A12: 7.719 TL
Via X30 Plus: 9.399 TL
Via X30
Gm 24 Pro: 9.459 TL
Gm 21 Pro: 9.000 TL
Gm 22 Pro: 7.899 TL
Gm 23: 5.540 TL
Nova 9 SE: 9.399 TL
Nova Y90: 9.150 TL
Nova 8i 128 GB: 8.700 TL
P30 Lite 64 GB: 7.999 TL
Huawei P40 Lite: 7.899 TL
Redmi Note 12S: 9.452 TL
Redmi Note 11S: 8.999 TL
Redmi Note 12: 8.587 TL,
Redmi Note 10S: 8.499 TL
Redmi Note 11: 8.390 TL
Redmi Note 10 5G: 7.999 TL
Redmi 10 2022: 5.999 TL
Redmi 9C: 4.799 TL
Realme 10 128 GB: 9.499 TL
Realme XT 128 GB: 8.999 TL
Realme 9 Pro 128 GB: 8.999 TL
Realme 6 Pro: 8.999 TL
Realme C55 128 GB: 7.999 TL
Vivo Y35: 9.248 TL
Vivo Y36: 9.049 TL
Vivo Y22: 7.260 TL
Vivo Y16: 4.899 TL
X9a 5G: 9.199 TL
Oppo A91: 8.999 TL
Oppo A54: 6.399 TL
M3 Pro 5G: 8.999 TL
M3 128 GB: 8.455 TL
Infinix Note 30: 8.079 TL
Infinix Note 12: 7.149 TL
Oneplus Nord N10 5G 128 GB: 8.999 TL