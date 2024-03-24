VR gözlüklü mitingler yakın

Yaklaşan 31 Mart seçimleri, geleneksel kampanya yöntemlerinin sergilendiği son seçim olabilir. Sosyal medya başta olmak üzere mobil araçların elimi ayağımız olduğu bir dünyada adayları stratejileri de dijital ortamlara kayıyor. Dakikalar içinde yüzbinlerce hatta milyonlarca kişiye ulaşılabilen ortamda dijital tanıtım ve reklamcılık sektörü öne çıkıyor. Miting meydanlarındaki kalabalıkların yerini önümüzdeki dönemlerde internet yayınlarının, sosyal medyadan canlı yayınların ve VR gözlüklerle izlenen toplantıların alacağı belirtiliyor. Kısacası, yakın gelecekte teknolojinin bu hızlı ilerlemesine bağlı olarak, seçim mitinglerini dijital platformlardan kendi Avatarımız veya VR gözlüklerimizle anlık olarak takip edebileceğiz.

Z KUŞAĞI İÇİN İÇERİK ÖNEMLİ

Teknolojinin siyasetçileri götürdüğü yer tüm dünyada da benzer şekilde ilerliyor. Öte yandan, 2024 yılında toplam nüfusu 4,2 milyara ulaşan 70'ten fazla ülkede seçimler yapılacak. ABD başta olmak üzere birçok yerde yaşanacak rekabet dijital dünyada yaşanacak. Adaylar, billboard ve afiş gibi geleneksel reklamcılık yöntemlerini kullanırken, internet üzerinden tanıtım çalışmalarına da ağırlık verdi. Sosyal ağlar, özellikle Z Kuşağı’na ulaşmak isteyenler için stratejik önemde. Sosyal medyadan yayın yapılması da yetmiyor. Milyonların dikkatini çekecek enteresan, halka dokunan, girişimci ve hatta çılgın içeriklerin üretilmesi gerekiyor. Geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi yine en fazla kullanılan sosyal ağların sırasıyla Instagram, YouTube, TikTok, X ve Facebook olması bekleniyor.

SEÇMEN KENDİNE ÖZEL KAMPANYA İSTİYOR

Bu seçimlerde ilk kez, birçok siyasi partinin yapay zeka destekli uygulamalara başvurduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda bir ilk olacak 31 Mart Yerel Seçimleri, mitinglerin geleceği hakkında da bilgi veriyor. Sosyalans Medya Kurucusu Emir Çağdaş Pekçetin, bundan sonrasında dijital seçim meydanlarının önem kazanacağını belirtiyor. Geleneksel miting alanlarına ilginin azaldığını kaydeden Pekçetin, "Seçmenlerin algısında, 'Ben zaten sosyal medyada takip ediyorum, beğeniyorum, yorum yapıyorum, çevreme gösteriyorum ve adayı seviyorum. O yüzden neden mitinge gideyim' şeklinde ifadeler var. Büyük ihtimalle önümüzdeki seçim dönemlerinde VR gözlüklü mitingler göreceğiz. Adayların yapay zekanın da yardımıyla her eve özel kampanyalar yapması bile ihtimal dahilinde diyebiliriz."

DEEPFAKE'e karşı mücadele

Yeni teknolojiler sayesinde üretilen sahte içerikler giderek yaygınlaşıyor. Deepfake sistemlerle yaşanmamış olay veya olmayan kişilerin sesini veya videosunu oluşturmak kolay. Adaylar, artık yeni dönemde bu yeni teknolojiyle de mücadele etmek zorunda. Şirketler, yapay zeka destekli algoritmalarla tercihlerimizi etkiliyor. Bireylerin algılarını şekillendirme faaliyetleri de artıyor.

YAPAY ZEKALI ALGI OPERASYONU

Kullanıcı davranışlarını, tercihlerini öğrenen yapay zeka alışverişlerden tutun da siyasi görüşleri etkileyecek derece belleğimizi şekillendirebiliyor. Videolar, resimler, e-ticaret sitesindeki ürünler ilgili algoritma tarafından şekilleniyor. Son yıllarda, teknoloji şirketlerine yapılan eleştirilerin başında şeffaf olmayan ve hatta anti-demokratik uygulamalara başvurmaları geliyor. Kimi zaman seçimleri manipüle etmek kullanılıyor.







