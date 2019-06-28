Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Teknoloji Web sitesi ve alan adları da gayrimenkul gibi değerleniyor
İNTERNET

Web sitesi ve alan adları da gayrimenkul gibi değerleniyor

İnternette alan adı, hazır web sitesi ve hosting hizmeti veren firmalara son dönemde artan talepler, bu sektörü de gayrimenkul ve borsa gibi yatırım aracına dönüştürdü.

Haber Merkezi AA
Dünya genelinde 350 milyon adet tescilli alan adı bulunuyor.
Dünya genelinde 350 milyon adet tescilli alan adı bulunuyor.

İnternette alan adı, hazır web sitesi ve hosting hizmeti veren firmalara son dönemde taleplerin artması, bu sektörün de gayrimenkul ve borsa gibi bir yatırım aracına dönüşmesini sağladı.

Alan adı, hazır web sitesi, hosting hizmetleri, web.tv diye adlandırılan internet üzerinden canlı yayın ve dijital reklamcılık alanlarında faaliyet gösteren Türkticaret.net'in İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Yalçın'ın yaptığı açıklamada, KOBİ'lerin işlerini dijitale taşıma noktasında son dönemde hareketlilik yaşandığını söyledi.

Daha fazla tanıtım için KOBİ'lerin ya da firmaların sadece bir alan adı alıp internet sitesi kurmakla yetinmediğini belirten Yalçın, "Sadece ismini tescil etmesi değil, o ismi aldığında ticaretini ve satışlarını nasıl artırabileceği, o siteden nasıl fayda sağlayabileceği gibi birçok konuda danışmanlık veriyoruz. Yani KOBİ'lerin işini dijitalleştirmesini sağlıyoruz." dedi.

Yalçın, internetin, KOBİ'ler için ucuz pazarlama yapabilecekleri bir alan olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

  • "Hem yurt içine hem de yurt dışına satış yapabilecekleri bir nokta. O yüzden bu konuda yılbaşından beri ciddi bir ivmelenme var. Özellikle hazır web siteleri ve alan adlarına yönelik satışlarda artış var. Bu yılın ilk çeyreğindeki rakamlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22'lerin üstünde bir artış oldu. Özellikle ekonomik durgunluğun olduğu dönemlerde alan adları ve internet üzerinden yapılan işlerin sayısında artış oluyor."

Türkiye'de 2,3 milyon civarında alan adı var

Şu anda dünya genelinde 350 milyon civarı alan adı tescilinin bulunduğuna dikkati çeken Yalçın, en yoğun olan ".com" uzantılı alan adlarının da yaklaşık 135 milyon civarında olduğunu aktardı.

Amerika'nın bu pazarda lider konumda olduğunu anlatan Yalçın, şöyle devam etti:

  • "Amerika'dan sonra bu pazarda ikinci sırada Çin geliyor. Türkiye'de ise 2 milyon 300 bin civarında alan adı tescili var. Kendi ülke uzantımız olan '.tr' uzantısı da 380 bin civarında. Türkiye için çok küçük bir rakam. Dünyaya bakıldığında Tayvan'ın 10 milyon, Hollanda'nın 6 milyon alan adı varken biz bu pazarda biraz geri kalmış durumdayız. Biz yeniliklere çok hızlı adapte olan ve hızlı değişen millet olarak bu rakamların kısa sürede artacağını düşünüyoruz ayrıca şu anda 160 milyon civarında mail hizmeti var. Bunların da 2 milyon civarında web sitesine adreslendiği söyleniyor. Yani dünyada 2 milyon civarında web sitesi olduğu tahmin ediliyor."

Alan adları değerlenen bir emtia

Yalçın, alan adında tescil rakamlarının geçen yıl yüzde 5 arttığını belirterek, "350 milyon alan adından silinenler oluyor. Artış aslında daha fazla ama net artışa bakıldığında dünyada tescil oranları yüzde 5 artmış. Bu durum, dünyada alan adı ekonomisinin geçen yıl itibarıyla yüzde 5 büyüdüğünü gösteriyor." dedi.

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Dünya global ekonomisinin yüzde 1,8 büyüdüğü bir ekonomide alan adı ekonomisinin yüzde 5 büyümesinin çok önemli olduğunu ifade eden Yalçın, "Emlak veya borsa yatırımcıları olduğu gibi bu işin yatırımcıları da var. Alan adlarını aslında internette bir arsa gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla değerlenen bir emtia. Buna da yatırım yapılıyor. Bu alan adlarını alıp yatırım yapanlar olabiliyor. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü el gibi sürekli bunlar satılıyor." diye konuştu.

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