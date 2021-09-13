WhatsApp sesli mesajları metne dönüştüren özelliği test ediyor

WhatsApp, bir süredir sesli mesajları metne dönüştürmeyi sağlayan yeni özellik üzerinde çalışıyor. Hatta son bilgilere bakılırsa testlerde sona gelinmiş durumda. Bu seçenek, insanların özellikle uzun mesajları dinlemek yerine okuyabilmesini sağlıyor.

İlk etapta Android ve iOS uygulamalarında kullanıma sunulacak olsa da bu sistemin ilerleyen süreçte WhatsApp Web'e entegre edilmesi de söz konusu olabilir. Rapora göre sesli mesajları metne dönüştürme özelliği isteğe bağlı olacak.

Bu sayede WhatsApp'ta gelen sesli mesajlar yazıya dökülebilecek.

WhatsApp'ın bu özelliğinin kullanılabilmesi için mikrofona ve konuşma tanıma sistemine erişim ihtiyacı olduğu da özellikle belirtiliyor. Yakın zamanda yeni sürümle birlikte hayata geçmesi bekleniyor.

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