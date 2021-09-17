Teknoloji WhatsApp şirket ve işletmelerin bulunmasını sağlayacak Sarı Sayfalar özelliğini test ediyor
İNTERNET

WhatsApp şirket ve işletmelerin bulunmasını sağlayacak Sarı Sayfalar özelliğini test ediyor

WhatsApp, mevcut durumda şirket ve işletmeler için bir dizi özellik sunuyor. Business versiyonunu tercih edenler için çeşitli imkanlar sunan platform, şimdi ise kullanıcıların işletmeleri hızlı ve kolay şekilde bulabilmesini sağlayan 'Sarı Sayfalar' özelliğini test ediyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsApp şirket ve işletmelerin bulunmasını sağlayacak Sarı Sayfalar özelliğini test ediyor
Teknoloji

WhatsApp epeyce uzun bir süredir 'çoklu cihaz' sistemi üzerinde çalışıyor. Böylece uygulamanın 4 farklı cihazda eşzamanlı olarak kullanılması söz konusu olacak.

Platform bir yandan da 'sarı sayfalar' olarak geçen yeni bir özelliği hayata geçirmenin peşinde. Sistemin asıl amacı kullanıcıların yerel işletmeleri hızlı şekilde bulmasını sağlamak.

Böylece kullanıcılar WhatsApp üzerinden şirket ve yerel işletmeleri bulabilecekler.
Böylece kullanıcılar WhatsApp üzerinden şirket ve yerel işletmeleri bulabilecekler.

Şu anda Brezilya'daki kullanıcılar için test aşamasında olan özellik, şirket ya da işletmelere yeni imkanlar sunacak gibi görünüyor. Yani böylece isteyen kişiler Google'da herhangi bir işletmeyi aramak yerine WhatsApp altyapısından da bunu gerçekleştirebilecek. Tabii bunun tam anlamıyla oturması uzun zaman alabilir.

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