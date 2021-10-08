Teknoloji WhatsApp verilerini yedeklemede Uçtan Uca Şifreleme devreye giriyor
İNTERNET

WhatsApp verilerini yedeklemede Uçtan Uca Şifreleme devreye giriyor

Apple'ın bulut depolama çözümü iCloud, ne yazık ki WhatsApp yedeklemeleri konusunda Uçtan Uca Şifreleme sunmuyor. Fakat şu anda beta kapsamında testleri devam eden yeni versiyon, verilerin çok daha güvenli ve gizli olarak saklanmasını sağlıyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsApp verilerini yedeklemede Uçtan Uca Şifreleme devreye giriyor
WhatsApp

Apple, müşterilerin mahremiyetine verdiği değeri göstermek amacıyla belirli zamanlarda güvenlik ve gizlilikgüncellemeleri yapıyor. Ancak ne yazık ki bazı yönler hala zayıf. iCloud yedeklerinde UçtanUca Şifreleme olmaması bunun en somut örneklerinden biri.

Şirket, yedeklerin şifreli olduğunu belirtse de aslında bunların UçtanUcaŞifreleme sunmadığı keşfedildi. Yani bu da Apple'ın aslında şifreleme sistemini elinde tuttuğu ve istediği zaman yedeklemelerin içeriğini çözebileceği anlamına geliyor. Yine de iyi haber şu ki yakında WhatsApp sohbetleri bu kategorinin dışında yer alacak.

Böylece iCloud için WhatsApp yedekleri de Uçtan Uca Şifreleme desteğiyle korunmuş oluyor.
Böylece iCloud için WhatsApp yedekleri de Uçtan Uca Şifreleme desteğiyle korunmuş oluyor.

Paylaşılan yeni bilgiler, iOS için WhatsApp son beta sürümünün iCloud'dadepolananyedeklemelerinde Uçtan Uca Şifreleme'ye yer verileceği yönünde. Bu yapı, şifre çözme anahtarlarını hesap sahibine veriyor.

WhatsApp başlangıçta bu özellik için planlarını Eylül'de açıklamıştı ve görünüşe göre şu anda test etmeye başlandı. Özelliğin ne zaman beta sürümünden çıkacağı ve tüm kullanıcılara ulaşacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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