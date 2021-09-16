Teknoloji WhatsAppın çoklu cihaz desteğinde sona gelindi
İNTERNET

WhatsApp'ın çoklu cihaz desteğinde sona gelindi

WhatsApp, uzun süredir çoklu cihaz desteği üzerinde çalışıyor. Bu sayede aynı anda 4 farklı cihazdan WhatsApp'a erişim söz konusu oluyor. Bununla birlikte WhatsApp internete bağlı herhangi bir akıllı telefon erişimi olmadan da kullanılabiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsAppın çoklu cihaz desteğinde sona gelindi
WhatsApp

Sözleşme konusunda geri adım atan WhatsApp, kaybettiği kullanıcıları geri kazanabilmek için yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Son olarak, uzun süredir konuşulan çoklu cihaz desteği iOS'ta beta kullanıcıları için teste açılıyor. Böylece WhatsApp'ı toplamda 4 farklı cihaz üzerinden eşzamanlı olarak mümkün hale geliyor. Hatta WhatsApp, akıllı telefon yakında olmasa bile kullanılabiliyor.

WhatsApp Çoklu Cihaz desteğiyle aynı anda 4 cihazla kullanım sağlanabiliyor.
WhatsApp Çoklu Cihaz desteğiyle aynı anda 4 cihazla kullanım sağlanabiliyor.

Bugün gelinen noktada ise WhatsApp iOS uygulamasının 2.21.180.14 numaralı sürümünde Ayarlar kısmından detaylara erişmek mümkün oluyor. Burada BağlıCihazlar'dan ayrıntılı bilgiye erişilebiliyor. Ayrıca hem masaüstü hem de web sürümlerinde QR kod okuma yöntemiyle giriş yapılabiliyor.

Teste katılan kullanıcılar şu anda mevcut özellikten yararlanabiliyor. Fakat beta testinin ne zaman tamamlanıp final sürümün yayınlanacağı ise şimdilik belli değil.

WhatsApp'ın çoklu cihaz özelliği erişime açılıyor
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