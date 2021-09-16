WhatsApp'ın çoklu cihaz desteğinde sona gelindi

Sözleşme konusunda geri adım atan WhatsApp, kaybettiği kullanıcıları geri kazanabilmek için yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Son olarak, uzun süredir konuşulan çoklu cihaz desteği iOS'ta beta kullanıcıları için teste açılıyor. Böylece WhatsApp'ı toplamda 4 farklı cihaz üzerinden eşzamanlı olarak mümkün hale geliyor. Hatta WhatsApp, akıllı telefon yakında olmasa bile kullanılabiliyor.

WhatsApp Çoklu Cihaz desteğiyle aynı anda 4 cihazla kullanım sağlanabiliyor.

Bugün gelinen noktada ise WhatsApp iOS uygulamasının 2.21.180.14 numaralı sürümünde Ayarlar kısmından detaylara erişmek mümkün oluyor. Burada BağlıCihazlar'dan ayrıntılı bilgiye erişilebiliyor. Ayrıca hem masaüstü hem de web sürümlerinde QR kod okuma yöntemiyle giriş yapılabiliyor.

Teste katılan kullanıcılar şu anda mevcut özellikten yararlanabiliyor. Fakat beta testinin ne zaman tamamlanıp final sürümün yayınlanacağı ise şimdilik belli değil.

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