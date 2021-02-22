WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin hesapları 120 gün pasif kalacak

WhatsApp, 2021 itibariyle hayata geçirdiği kullanıcı sözleşmesiyle ilgili duyurularına devam ediyor. Normal şartlarda 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken sözleşme, geçtiğimiz ay alınan kararla birlikte 15 Mayıs'a uzatıldı. Bugün gelinen noktada ise sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların durumu merak ediliyor.

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcıların profilleri 120 gün pasif olarak kalıyor.

120 günlük pasif kalma süresi geliyor

Sözleşmeyi kabul etmeyen kişilerin WhatsApp'ı kullanması mümkün olmuyor. Ancak dahası var; yayınlanan yeni blog yazısında sözleşmeyi onaylamayan hesapların 120 günboyunca pasif kalacağı ve ardından yeni sözleşmeyi kabul etme seçeneğinin tekrar sunulacağı belirtiliyor. Bundan sonraki süreçte ise hesaplar silinecek.

Konuyla alakalı WhatsApp cephesinden yapılan açıklama ise şu şekilde:

Değişiklikleri kendi hızınıza ve rahatınıza göre gözden geçirmeniz için size yeterli zaman sağlamak amacıyla, yürürlüğe girme tarihini 15 Mayıs’a kadar uzattık. O zamana kadar kabul etmezseniz, WhatsApp hesabınızı silmeyecektir. Ancak, kabul edene kadar WhatsApp’ın tam işlevselliğine sahip olmayacaksınız. Kısa bir süre için arama ve bildirimler alabileceksiniz, ancak uygulamadan mesaj okuyamayacak veya gönderemeyeceksiniz. REKLAM