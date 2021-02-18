Teknoloji Windows 10 için Flash Player tamamen ortadan kalktı
İNTERNET

Windows 10 için Flash Player tamamen ortadan kalktı

En son yayınlanan Windows 10 güncellemesi, sistemden Flash Player'ı tamamen silerek güvenlik konusunda çıkabilecek sorunları ortadan kaldırıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Adobe Flash Player
Adobe Flash Player

Adobe, kullanıcılara yaptığı uyarılarla uzunca bir süredir desteğin kesileceğini belirtiyor. Özellikle 31 Aralık 2020 itibariyle sürecin son bulmasıyla birlikte Microsoft da beklenen düzenlemeyi yaptı.

Adobe, Flash konusunda şu şekilde bir açıklama yapmıştı.

    Flash Player'ı kullandığınız için teşekkürler. Flash desteğini 31 Aralık 2020 itibariyle kestik. Sisteminizde güvenlik sağlamak için Flash Player'ı kaldırmanızı tavsiye ediyoruz.

Her ne kadar belirtilen tarihten sonra Adobe Flash yüklemek mümkün olmasa da kurulu olan sistemler için birtakım düzenlemeler gerçekleşti. Yani aslına bakılırsa Flash yüklü olan sistemlerin uygulamayı hızlı bir şekilde kaldırılması gerekiyor. Ancak Microsoft kökten bir çözüm getiriyor ve son güncellemeyle Windows 10'da varsayılan olarak gelen Flash Player'ı tamamen siliyor.

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TEKNOLOJİ
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