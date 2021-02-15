Teknoloji Windows 10da kameraya erişen uygulamalar görülebilecek
İNTERNET

Windows 10'da kameraya erişen uygulamalar görülebilecek

Windows 10 için test edilen yeni özellik, hangi uygulamaların kameraya erişim sağladığını gösteriyor. Böylece gizlilik konusunda hassas olan kişiler ayrıntıları Görev Çubuğu üzerinden takip edebiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Windows 10
Windows 10

Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformların yanı sıra son dönemlerde 'gizlilik' konusu hemen her uygulamaya ve servise yayılmış durumda. Özellikle yıl başında WhatsApp için güncellenen kullanıcı sözleşmesi bu noktada çok büyük bir öneme sahip. Zira kişisel verilerin gizliliği konusunda artık hemen herkes daha hassas davranıyor.

Test aşamasındaki özellik, Görev Çubuğu üzerinden kameranın aktif olduğunu ve hangi uygulama tarafından kullanıldığını gösteriyor.

Kameraya erişen uygulamalar görülebiliyor

Bugün gelinen noktada ise Windows 10 için tamamen gizliliğe odaklanan yeni bir özellik planlanıyor. Böylece kullanıcılar hangi uygulamaların kameraya erişim sağladığını rahatlıkla görebiliyor. Pandemi nedeniyle artan görüntülü görüşmeler, doğal olarak siber saldırganları da harekete geçiriyor. Bu nedenle şirketler de ek güvenlik çözümlerine başvuruyor. Windows 10 için geliştirilen güncelleme buna odaklanıyor.

Böylece herhangi bir uygulama kameraya eriştiğinde Görev Çubuğu'nda bir simgeyle birlikte kameranın aktif olduğu bilgisi verilecek. Ayrıca fare imleciyle simge üzerine gelindiğinde ise otomatik olarak kameranın hangi uygulama tarafından kullandığı görülecek. Eğer birden fazla uygulama kameraya erişim sağlıyorsa bu bölümde sayı da belirtiliyor.

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