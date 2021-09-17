Windows 11 yeni Fotoğraflar uygulaması kullanıma açıldı

Microsoft, Windows 11 için yeni Fotoğraflar uygulamasını test etmeye başladı. Windows'un diğer birçok bölümü gibi, Fotoğraflar uygulaması da yeni işletim sistemine uyacak şekilde yeniden tasarlandı ve bir fotoğraf ya da video koleksiyonuna göz atarken yardımcı olabilecek iyileştirmelerle donatıldı.

En büyük düzenleme belirli bir klasör, koleksiyon ya da albümdeki tüm fotoğrafların küçük küçük resimlerini gösteren fotoğraf görüntüleyicinin alt kısmındaki yeni bir film ipucu. Bu sistem, aralarında geçiş yapmayı veya yeni 'çoklu görünüm' kullanıcı arayüzüne girmekiçin birden fazla fotoğraf seçmeyi kolaylaştırıyor.

Tek pencerede oldukça fazla medya içerinin görüntülenmesi açısından büyük öneme sahip.

Tek bir pencerede bir dizi fotoğrafın görüntülenmesi için bu yapı oldukça kullanışlı. Ayrıca özellikle çok fazla fotoğraf çeken ve bunları saklayıp hızlıcaaktarmakisteyenler de yeni tasarımın etkisini net bir biçimde görecek.

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Windows 10'daki Fotoğraflar uygulaması özellikle karmaşık bir arayüz içermese de Microsoft, Windows 11'de bunu biraz basitleştirdi. Yeni film şeridi veya fotoğraf düzenleme araç çubukları, fotoğrafa tıklayarak ve herhangi bir rahatsız edici arayüz öğesi olmadan görüntüler arasında kaydırarak kapatılabiliyor.

Fotoğraflar uygulamasındaki düzenleme seçenekleri de artmış durumda.

Uygulamaların sağladığı entegrasyon da genişliyor.

Güncellenmiş düzenleme araç çubuğu da bazı ilginç eklemeler içeriyor. Microsoft, üçüncü taraf fotoğraf editörlerine hızlı erişim ekliyor. Bu, Adobe Photoshop Elements, Corel PaintShip Pro ve Affinity Photo gibi entegrasyonu destekleyen uygulamalarla etkinleştirilebiliyor.

Ne yazık ki Microsoft hala video kırpma aracını düzeltmedi. Özellikle 60 fps'de çekilen herhangi bir video varsa, yeni Windows 11 fotoğraf uygulamasındaki kırpma aracını kullanırsanız video 30 fps'ye dönüşüyor. Ancak Fotoğraflar uygulaması hala beta sürecinde olduğundan kararlı son sürüm bu durumu değiştirebilir.

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