Windows 11'de araç çubukları nasıl devre dışı bırakılır?

Windows 11, Görev Çubuğu düğmesi üzerinden açılan yeni bir araç çubuğu menüsü içeriyor. Görev Çubuğu alanından tasarruf etmek isteyenler basit bir şekilde araç çubuklarını devre dışı bırakabiliyor.

Windows 11'deki araç çubukları bu sayede hızlı bir şekilde güncellenebiliyor.

Araç çubuğu düğmeleri nasıl gizlenir?

Windows 11'de Pencere Öğeleri menüsünü devre dışlı bırakmak ve düğmeyi gizlemek oldukça basit. Bunun için görev çubuğuna sağ tıklayıp 'Görev Çubuğundan Gizle' seçeneğini işaretlemek yeterli. Böylece düğme Görev Çubuğu'ndan otomatik olarak kayboluyor.

Ek olarak Windows Ayarları'nda Kişiselleştirme / Görev Çubuğu / Görev Çubuğu Öğeleri kısmına girip, araç çubuklarının yanındaki Kapalı konumuna getirerek bu öğeleri de devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak yine de hızlı bir şekilde araç çubuğu menüsüne erişmek için Windows + W kısayolunu kullanabilirsiniz.

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