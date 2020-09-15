Xbox Series X ile Xbox Series S'in özellikleri neler? Türkiye fiyatları ne kadar?

Microsoft tarafından geliştirilen Xbox'ın yeni serisi uzun süredir bekleniyordu. Pandemi ile ertelenen çıkış tarihi ile beklentiler de bir hayli artmıştı.

Ürün ABD'de satışa çıktıktan sonra şimdi de Türkiye'de de satışa çıkıyor. Türkiye fiyatları ise belli oldu: Xbox Seriex X'in fiyatı 7499 TL olurken bir alt sürümü olan Xbox Series S'nin fiyatı da 4599 TL oldu.

22 Eylül'den itibaren ön sipariş yoluyla ülkemizde satışına başlanacak olan ve 10 Kasım tarihinde satışa sunulması planlanan yeni Xbox oyun konsollarının temel özellikleri de belli oldu.

AA Oyun severler uzun süredir bekliyordu.

XBOX SERIES X'in özellikleri neler?

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft'un oyun alanında yaptığı en büyük yatırım Xbox serisi olurken bu serinin en son modeli de Xbox Series X oldu. Xbox series X'İN 16 GB belleği bulunurken bant genişliği 560 GB-saniye olarak dikkat çekiyor.

Ürün 8 adet Zen 2 çekirdekle gelirken işlemcisi 20 grafik birimden oluşan özel bir AMD yongasına sahip. Görüntü konusunda ise 4k ve 8k çözümler mevcut.

XBOX SERIES S özellikleri neler?

Microsoft'un daha uygun fiyatlı olan bu modeli 4TFLOPS performans değerine sahip ve 2K çözünürlüğündeki oyunlara odaklanıyor. Series X'te bulunan birçok özelliğe sahip olmayan ürünün bir diğer eksisi ise üzerinde disk sürücü yer almaması.