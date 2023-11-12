Yastıkaltı ve kayıt dışı telefon piyasaya

Geçtiğimiz ay, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle sinyal alınamayan cep telefonlarının kapatılması için süre 7 yıldan 1 yıla düşürüldü. 1 Ocak 2024'ten itibaren 1 yıl kesintisiz sinyal alınamayan telefonların IMEI kaydı silinecek. Yönetmelikte yer alan “kesintisiz yedi yıl” ibaresi “son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl” şeklinde değiştirildi. Bu kararla birlikte, yenilenmiş ikinci el telefon piyasasının canlanması bekleniyor. Kaydedilmeyen cihazların kapanacak olması, deyim yerindeyse yastıkaltı telefonları gün yüzüne çıkarak. Öte yandan, yurt dışından getirilip bekletilen telefonlar ve kayıt dışı olanların da kayıt altına alınması bekleniyor.

Mehmet Akif Özdemir

3,5 MİLYON TELEFON YEDEKTE BEKLİYOR

Türkiye’de her yıl yaklaşık 11 milyon adet sıfır cep telefonu satıldığını belirten EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO’su Mehmet Akif Özdemir, “Yaklaşık 3,5 milyona yakın cep telefonunun yedek olarak veya çekmecede tutulduğunu tahmin ediyoruz. Bunun yanında, toplamda ticarete geri kazandırılan cep telefonu sayısı da 3,5 milyona yakın. Yani yaklaşık 3,5 milyon civarında cihaz ekonomiye katılmadan yedek olarak tutuluyor” şeklinde konuştu. Özdemir, bu düzenlemenin ikinci el piyasasını hareketlendireceğini ve çekmecede tutulan cep telefonlarının en azından 1 milyona yakınının son kullanıcı tarafından pazara sunulacağı bilgisini verdi.

GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN FIRSAT

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin Vodafone FLEX’in birinci yılının değerlendirildiği toplantıda, BTK kararıyla beraber milyonlarca ikinci el telefonun piyasaya kazandırılmasını beklediklerini söyledi. Öte yandan, siyah listeye alınmış bir cep telefonunun son kullanıcıya ait abone numarası ile kullanılması durumunda kontrol yapılacak. Kontrol süreci olumlu sonuçlanırsa cihaza ait IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilecek. Sinyal alınamadığı için kapatılan bir cihazın tekrar kayıtlı hale getirilmesine ilişkin başvuru, cihazın son kullanıcısı tarafından e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

İlkay Cihaner

KLONLANMIŞ VE KAÇAK CİHAZA YAKIN TAKİP

General Mobile Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı ilkay Cihaner, bu kararın arkasındaki nedenlerden biri de Türkiye’de bu yıl 10,6 nilyonluk satış bekliyoruz. Ama piyasa araştırmalarında bunun 13.5 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Aradaki bu 4 milyon adede yakın fark ise kayıt dışı olanları ifade ediliyor. Yurt dışından ülkemize bir şekilde getirilen tüketicinin, vergi ödememek için daha uyguna aldığı telefonlar söz konusu. Bir de klonlanmış (Eski tuşlu telefonların IMEI’ını alıp) IMEI ile kullanılan telefonların tespit edilerek kayıt altına alınması amaçlanıyor. Devlet adına ciddi bir vergi kaybı var. Markalar açısından da haksız rekabet önlenmiş oalcak. BTK’nın bu kararının piyasaya olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Denetimlerin etkinliği önemli. Markaların da yazılımla bu klonlama sürecini takip etmesi mümkün” dedi.







