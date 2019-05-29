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Teknoloji Yaz tatili çocukar için bilimle geçecek
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BİLİM

Yaz tatili çocukar için bilimle geçecek

TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, işbirliğiyle oluşturulan İstanbul'un ilk ve Türkiye'nin en kapsamlı bilim merkezi Bilim Üsküdar yaz döneminde de öğrencilere yeni programlar sunacak.

Öğrencilere robotik kodlamadan origamiye, geometriden istatistiğe, böceklerden uzayın derinliklerine uzanan çeşitli eğitimler veriliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilim Üsküdar binası.
Bilim Üsküdar binası.

Bilim Üsküdar okul döneminde olduğu gibi yaz döneminde de öğrencilere zengin içerikler sunarak ilgi ve merak alanları oluşturmayı hedefliyor.

Yaz Dönemi boyunca Bilim Üsküdar’da, 6-8 Yaş grubu için 1 Günlük ve 3 Günlük eğitim seçenekleri; 9-14 yaş grubu öğrenciler için 1 Günlük, 3 Günlük, 5 Günlük ve 10 Günlük eğitim seçenekleri sunuluyor.

Programlara dâhil olan öğrenciler, her gün Astronomi ve Havacılık, Doğa Bilimleri, Matematik, Teknoloji ve Tasarım Atölyelerinde atölye eğitimine katılıp, ardından 1 Planetaryum seansından faydalanıyor.

Atölye eğitimleri tüm öğrencilerin aktif şekilde eğitim sürecine dâhil olduğu, sorgulama temelli ve uygulamalı ders içeriklerini kapsıyor. Atölyelerde 6-14 yaş grubu öğrencilere robotik kodlamadan origamiye, geometriden istatistiğe, böceklerden uzayın derinliklerine uzanan çeşitli eğitimler sunuluyor. Öğrencilerin 5 farklı temada eğitim alarak olabildiğince farklı alanları deneyimlemesi, kendi yetenek ve ilgi alanını keşfetmesine uygun bir zemin hazırlıyor.

Öğrenciler, Yaz Programı’ndan 16 Haziran- 13 Eylül tarihleri arasında rezervasyon yaptırarak faydalanabilirler.

Bilim Üsküdar Hakkında

Üsküdar Belediyesi Tübitak, ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, işbirliğiyle oluşturulan İstanbul'un ilk ve Türkiye'nin en kapsamlı bilim merkezi Bilim Üsküdar, 2018 Kasım ayında ilk fazının açılışıyla hayata geçti.

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Dünyanın farklı ülkelerinde bulunan bilim merkezleri ile benzer şekilde, Bilim Üsküdar çocuk ve gençlere bilim ve teknolojiyi küçük yaşlardan itibaren sevdirmeyi, temel bilimsel kuramları eğlenceli bir şekilde öğretmeyi hedefliyor.

Bilim Üsküdar 1. Faz açılışıyla birlikte, 5 farklı eğitim atölyesi, Planetaryum ve Bir Dünya Keşif Sergisi’ni hizmete açmış bulunuyor. Doğa Bilimleri, Teknoloji, Matematik, Astronomi ve Havacılık ve Tasarım temalarında yazılı yaklaşık 275 adet özgün atölye ders planı mevcut olup, 6-14 yaş grubu öğrenciler deney ve keşfetmeye dayalı eğitim modeli ile hazırlanan atölye içeriklerinden faydalanıyor.

Tüm halkımız Bir Dünya Keşif Sergisi ile 50’den fazla ilgi çekici deney düzeneğini inceleme ve bilimsel kavramları keşfetme fırsatı yakalıyor. Bilim Üsküdar, 3 boyutlu eğitim ve gösteri alanı Planetaryum’da, evren ve uzay teknolojilerine dair bilgi verirken, ziyaretçilere bir yandan görsel şov deneyimi yaşatıyor.

Detaylı Bilgi ve Kayıt için:

Yaz Okulu hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen veliler www.bilimuskudar.org websitesi adresimizden Rezervasyon sekmesini seçerek kayıt yapabilirler.

Telefon üzerinden kayıt yaptırmak isteyen velilerimiz, 0216 998 03 32 numaralı hattımızdan arayarak veya 0549 620 18 88 numaralı Whatsapp İletişim hattımızdan arayarak (isterlerse mesaj atarak) rezervasyon yaptırabilirler.

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