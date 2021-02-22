Yeni konsept video Samsung'un AR gözlüklerinin olası halini gösteriyor

Samsung, uzun süredir artırılmış gerçeklik destekli gözlükler üzerinde çalışıyor. Hatta son olarak CES 2020 kapsamında son derece basit bir şekilde görüntü yansıtan gözlük setini göstermişti. Ancak şirketin gerçekten iddialı bir artırılmış gerçeklik gözlüğü için de çaba sarf ettiği biliniyor.

Özel seçenekler barındırıyor

Özellikle mobil dünyaya yönelik sızıntılarıyla bilinen WalkingCat Twitter hesabı, Samsung Glass Lite isimli yeni bir akıllı gözlüğe ilişkin ayrıntıları paylaşıyor ve hatta konsept videosunu yayınlıyor.

Videolarda da görülebildiği gibi yeni gözlük evi sinema salonuna döndürebiliyor ve hatta dev bir sanal monitör oluşturabiliyor. Ayrıca güneş gözlüğü modu ya da drone modu gibi özel seçenekler de barındırıyor.

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Gözlüğün tam anlamıyla ne zaman hayata geçeceği ya da aynı görevleri yerine getirip getirmeyeceği belli değil.