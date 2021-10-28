Yeni Microsoft Mağaza Windows 10'a da geliyor

Microsoft, Windows 11 için tasarladığı yeni uygulama mağazasını Windows 10 kullanıcıları için de hayata geçirdi. Böylece şu anda Windows Insider programına kayıtlı olan Windows 10 kullanıcıları yeni Microsoft Mağaza'dan yararlanabiliyor.

Yeni Microsoft Mağaza neler getiriyor?

Microsoft Mağaza tasarım konusunda büyük bir revize geçirmiş durumda. Yani aslında güncellenen arayüz kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Ama daha da önemlisi içerik konusunda da bir zenginleşme söz konusu. Zira Zoom, TeamViewer, Discord ve VLC Player gibi uygulamalar da Microsoft Mağaza'ya dahil edildi.

Microsoft Mağaza, güncellenen tasarımın yanı sıra yeni uygulama desteği de sunuyor.

Öte yandan Microsoft Mağaza geliştiricilerinden Rudy Huyn, bu sistemin şimdilik beta sürecinde tutulmasının sebebini 'çeşitli hatalardan arındırmak' şeklinde açıklıyor.

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Mağaza'nın önemli gelişmelerinden bir diğeri ise EXE'ye ek olarak MSI türündeki dosyaların da paketlenmiş olarak sunulması.

TEKNOLOJİ Microsoft yeni bir Windows 10 mağazası inşa ediyor