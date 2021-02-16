Yeni nesil katlanabilir iPhone 2023'te tanıtılabilir

Apple'ın birkaç yıldır katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyor. Hatta ilk patentler de bundan yıllar öncesine dayanıyor. Şu an için şirket cephesinden herhangi bir doğrulama olmasa da yeni nesil iPhone'un dikey şekilde katlanabileceği üzerinde duruluyor. Son bilgilere göre telefonun 2023 itibariyle satışa çıkması söz konusu.

Ekran boyutu 7.3 inç'e çıkıyor

EqualOcean tarafından yapılan araştırmalara göre katlanabilir iPhone aynı zamanda Apple Pencil benzeri bir kalem desteği de sunacak. Ekran tam olarak açıkken boyutun 7.3 inç seviyesineçıkacağı tahmin ediliyor. Hatta bu noktada Galaxy Z Flip benzeri bir katlanabilir yapının da altı çiziliyor.