Teknoloji Yenilenen WhatsApp masaüstü uygulaması beta kapsamında dağıtıma çıktı
İNTERNET

Yenilenen WhatsApp masaüstü uygulaması beta kapsamında dağıtıma çıktı

Yepyeni bir dizi özellikle güncellenen WhatsApp'ın masaüstü uygulaması, 'beta' kapsamında Windows Store'daki yerini aldı. WhatsApp; çoklu cihaz desteği, güncellenen metin alanı ve bir dizi işlevsel yenilik sunuyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Yenilenen WhatsApp masaüstü uygulaması beta kapsamında dağıtıma çıktı
WhatsApp

Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerini temel alan yeni bir masaüstü WhatsApp uygulaması geliştirildi. Yeni tasarım, eskiye oranla çok daha pratik ve işlevsel özellikler sunuyor. Son olarak dağıtımın başladığı da duyuruldu. An itibariyle Windows Mağazası üzerinden uygulamanın yeni sürümünü indirmek mümkün.

Güncellenen WhatsApp masaüstü uygulaması, eskiye oranla çok daha işlevsel hale gelmiş durumda.
Güncellenen WhatsApp masaüstü uygulaması, eskiye oranla çok daha işlevsel hale gelmiş durumda.

Birden fazla cihazda aynı anda aktif olmayı sağlayan WhatsApp, masaüstü için de bu sistemi aktif hale getirmiş durumda. Aynı zamanda UWP adı verilen Windows platformuna yönelik geliştirmelerin yapılmasıyla birlikte uygulama kapatıldığında da kullanıcılar mesajlar sayesinde bildirim almaya devam ediyor.

Yenilenen WhatsAppmasaüstüuygulamasındaki beta süreci devam ediyor. Haliyle ufak tefek hatalarla karşılaşmak mümkün.

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