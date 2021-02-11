Yerli mesajlaşma uygulaması BiP yeni özelliklerle güncellendi

Yeni yıl itibariyle güncellenen WhatsApp gizlilik sözleşmesi, birçok kullanıcının alternatif uygulamalara yönelmesine neden oldu. Milyonlarca kişi WhatsApp yerine BiP, Telegram ve Signal gibi uygulamalara geçiş yaptı. Bununla birlikte alternatif uygulamaların geliştirilme süreçleri de önemli oranda hızlandı.

BiP, son yayınlanan güncellemeyle birlikte yeni özellikler kazandı. Sürüm notlarına bakıldığında kullanıcılardan gelen talepler üzerine Keşfet sekmesi Daha Fazla menüsü altına alındı ve arayüzde önemli birtakım düzenlemeler yapıldı.

Böylece BiP yeni güncelleme sonrasında çok daha kullanışlı hale geliyor.

Sohbetler en tepeye sabitlenebiliyor

En kullanışlı özelliklerden biri ise sohbet sabitleme. Böylece artık en sık iletişim kurduğunuz 5 kişiyi listeye dahil edebilir ve sohbet penceresinin en tepesinde görebilirsiniz.

Tüm bunlara ek olarak BiP'in genel anlamda iletişim performansı artırılarak fotoğraf ve video gönderme deneyiminde çeşitli düzenlemeler yapılmış durumda.

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