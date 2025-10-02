YouTube Premium kullanıcılarını sevindiren güncelleme yayınlandı

YouTube Premium kullanıcılarını sevindirecek yeni özellikler geliyor. Platform, hem video hem de müzik tarafında deneyimi geliştirmeyi hedefleyen kapsamlı bir güncelleme yayınladı.





En dikkat çeken yeniliklerden biri, hassas oynatma hızı kontrolü oldu. Artık Premium aboneler videoları 0,05x kademelerle ayarlayarak 4 kata kadar hızlandırabiliyor. Bu özellik, özellikle eğitim içerikleri ve müzik videolarında daha ince ayar isteyenler için büyük kolaylık sağlayacak.





Müzik tarafında ise YouTube, 256 kbps yüksek kaliteli ses akışı özelliğini genişletti. Daha önce yalnızca YouTube Müzik’te sunulan seçenek, artık doğrudan ana YouTube uygulamasında da kullanılabiliyor. Özellik, resmi müzik videoları ve “Sanatçı Parçaları” içeriklerinde geçerli olacak. Böylece kullanıcılar çok daha net ve güçlü bir ses deneyimi yaşayabilecek.





Platform ayrıca akıllı TV’ler ve oyun konsolları için de yeni bir özellik ekledi. İleri Atla seçeneği sayesinde kullanıcılar uzun videolarda sık izlenen bölümlere kolayca geçiş yapabiliyor.





iOS kullanıcılarına yönelik güncellemeler de dikkat çekiyor. Artık Shorts videoları Resim İçinde Resim (PiP) modu ile başka uygulamalarda gezinirken küçük bir pencerede oynatılabiliyor. Bunun yanında, Akıllı Shorts İndirmeleri özelliği sayesinde kullanıcıların izleme alışkanlıklarına göre içerikler otomatik olarak indiriliyor. Böylece çevrimdışı durumlarda bile Shorts izleme imkânı sağlanıyor.



