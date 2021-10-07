YouTube videoların en ilgi çekici kısımlarını gösteren yeni özelliği test ediyor

Epey uzunca süredir ücretli aboneler için arka planda çalma özelliği sunan YouTube, şimdi ise Kanada'da standart kullanıcılar için de benzer sistemi test ediyor. Daha da önemlisi bu sistemin önümüzdeki süreçte tüm kullanıcılara açılabilme ihtimalinin olması. İlk denemeler Kanada üzerinden yapılsa da kapsamın genişlemesi mümkün.

YouTube şimdi ise videoların en ilgi çekici kısımlarını baz alan yeni bir özelliği de deniyor. Çok sınırlı bir kullanıcı kitlesiyle test edilen bu yapı, uzun videolar içinden bazı bölümlerin cımbızlaayıtlanması gibi düşünülebilir. Bu noktada videoyu izleyen kişiler arasından analiz yaparak en ilgi vurucu noktaların belirlendiğini de hatırlatmak gerekiyor.

REKLAM

Özellik hem masaüstü hem de mobil platformlar için geçerli olacak. Yani yalnızca web arayüzü ya da uygulama gibi bir durum söz konusu değil.