YouTube yorum çevirme özelliğini hayata geçiriyor

iPhone kullanıcıları için birkaç hafta önce resim içinde resim özelliğini aktif eden YouTube, mobil uygulama tarafındaki geliştirme süreçlerine devam ediyor. Son özellik ise platformdaki yorumları hızlıca çevirmeyi sağlıyor. Doğal olarak bu sistemin arka planında ise Google Translate yer alıyor.

Artık kullanıcılar mobilcihazlardan mesajın altındaki çeviri düğmesine dokunarak kullanıcının ana dilinde olmayan herhangi bir yorum için anında çeviriyi başlatabiliyor. Ayrıca kullanıcılar düğmeye tekrar dokunarak yorumun orijinalhaline geri dönebiliyor.

Now on mobile: A 'Translate' button for YouTube comments in over 100 languages 💬🌎

Unlock conversations with communities around the world in just one click!

Try it out in español, português, Deutsch, Français, Pусский, 日本語, Bahasa & 100+ more

Info→ https://t.co/Fj0AY3GaTspic.twitter.com/uqWATsvht5

— TeamYouTube (@TeamYouTube) September 13, 2021

Şu anda 100'den fazla dil arasından çeviriyapılabiliyor. Bir süredir Premium aboneler için 'test' aşamasında sunulan özellik tüm kullanıcılar için zaman içinde aktif olacak.

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