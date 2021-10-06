YouTube'un arka planda dinleme özelliği standart hale gelebilir

YouTube Müzik, ücretli aboneler için uzunca bir süredir 'arka planda çalma' özelliği sunuyor. Fakat yeni bilgiler, bu sistemin artık Kanada'da tüm kullanıcılara açılacağı yönünde. Hatta 3 Kasım'dan itibaren bu yapıya geçileceği de biliniyor. Böylece kullanıcılar YouTube Müzik videolarını akıllı telefonlarda ve tabletlerde ekran kapalı olsa bile arka planda kullanabilecekler.

Bu özellik, kullanıcıların favori şarkılarını, sanatçılarını ve albümlerini sunan 'radyo istasyonları' aracılığıyla müzik çalmayı destekleyecek. Hatta buna ek olarak karıştırılmış ya da kişiselleştirilmiş çalmalisteleriyle arka planda dinleme de desteklenecek.

Google bu özelliğin şimdilik ABD ya da diğerpazarlarda ne zaman tam anlamıyla sunulacağını belirtmiyor. Fakat blog sayfasından yapılan paylaşım, projenin farklı ülkelere genişleyebileceğini gösteriyor.

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