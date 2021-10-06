Teknoloji YouTubeun arka planda dinleme özelliği standart hale gelebilir
İNTERNET

YouTube'un arka planda dinleme özelliği standart hale gelebilir

YouTube, uzunca bir süredir ücretli abonelere Müzik uygulamasıyla arka planda dinleme özelliği sunuyor. Yani böylece ekran kapatılsa bile video ya da müzik oynamaya devam ediyor. Bu sistemin artık tüm kullanıcılara açılması söz konusu. Hatta ilk denemeler Kanada üzerinden yapılıyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
YouTubeun arka planda dinleme özelliği standart hale gelebilir
YouTube Müzik

YouTube Müzik, ücretli aboneler için uzunca bir süredir 'arka planda çalma' özelliği sunuyor. Fakat yeni bilgiler, bu sistemin artık Kanada'da tüm kullanıcılara açılacağı yönünde. Hatta 3 Kasım'dan itibaren bu yapıya geçileceği de biliniyor. Böylece kullanıcılar YouTube Müzik videolarını akıllı telefonlarda ve tabletlerde ekran kapalı olsa bile arka planda kullanabilecekler.

Bu özellik, kullanıcıların favori şarkılarını, sanatçılarını ve albümlerini sunan 'radyo istasyonları' aracılığıyla müzik çalmayı destekleyecek. Hatta buna ek olarak karıştırılmış ya da kişiselleştirilmiş çalmalisteleriyle arka planda dinleme de desteklenecek.

Google bu özelliğin şimdilik ABD ya da diğerpazarlarda ne zaman tam anlamıyla sunulacağını belirtmiyor. Fakat blog sayfasından yapılan paylaşım, projenin farklı ülkelere genişleyebileceğini gösteriyor.

YouTube’u arka planda çalma nasıl yapılır?
OYNAT 00:28
YouTube’u arka planda çalma nasıl yapılır?
YouTube, her ne kadar ücretli abone olanlar için iPhone ya da Android'lerde arka planda müzikleri oynatmaya imkan tanısa da ne yazık ki platformu ücretsiz kullananlara bu tarz bir özellik sunmuyor. Ama iPhone sahipleri çok basit bir teknikle YouTube'taki müzikleri arka planda herhangi bir sorun olmadan dinleyebiliyor.
Öncelikle Safari'den youtube.com'a girip daha sonrasında sol üstteki AA simgesine tıklayıp 'Masaüstü Web Sitesi' düğmesine tıklamak gerekiyor. Ardından oynatma tuşu üzerinden müziği başlatıp telefonu kilitlediğinizde müzik otomatik olarak duruyor. Fakat tekrardan kilit ekranı üzerinden oynatma düğmesine tıklandığında müzik kaldığı yerden çalmaya devam ediyor.
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