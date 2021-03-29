Teşkilat 5. Bölüm Fragmanı izle: Hulki ölecek mi? Ceren’e kim tuzak kurdu?

Teşkilat dizisi 5. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yer alan sahneler yürekli ağıza getirmeyi başardı. Teşkilat son bölüm izleyenler bomba yüklü aracın hikayesini biliyorlar. 5. Bölüm fragmanında aracı Hulki’nin kullandığını görüyoruz. Bomba zaman ayarlı olduğu için Hulki aracı aldığında 5 saniye kalan bomba patlayacak mı, Hulki ölecek mi merak konusu. Aksiyonun zirve olduğu dizide bir de Ceren’i keskin nişancının hedef aldığını görüyoruz. Serdar Ceren’e tam evlilik teklifi ederken yaşanan sahne bölümü seyircinin iple çekmesine neden oldu. Haberimizde yer alan Teşkilat 5. bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.

TEŞKİLAT 5. BÖLÜM FRAGMAN



TEŞKİLAT 4. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

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Teşkilat dizisinin son bölümünde ekip, Fadi’ye oyun oynadı. Serdar’ın Almanya’dan kaçtığını düşünen Fadi yanılmıştı. Çok ustaca planlar yapan ekip, Fadi’nin tam olarak ne planladığını ve kimlerle işbirliği yaptığını araştırmaya devam etti.

Fadi’nin yardımcısı ise Ceren’i kaçırarak sorular sordu. Bu soruların karşısında Ceren’in aklına deşifre olup olmadığı geldi. Son anda Serdar’ın Almanya’dan dönmediğini söyleyen Ceren her şeyi berbat etti.

Serdar’ın hala Almanya’da bulunduğunu duyan Fadi ise planında değişiklik yaparak onu tuzağa çekti.

Serdar’ın dışında ekibin geri kalanı ise Fadi’nin adamlarının peşindeydi. Teröristlerin bir planı olduğunu anlayan ekip olayı çözmek için harekete geçti. Tüm planın bomba yüklü araçla bir Türk grubunun arasına dalmak olduğu ortaya çıktı.

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İşte tüm bu gelişmeler ve aksiyon dolu sahneler aşağıdaki haberimizde yer alan 4. Bölümde yaşandı. Teşkilat 4. Bölüm izlemek için aşağıdaki haberimizi ziyaret edebilirsiniz.