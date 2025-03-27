THY Güvenlik Görevlisi alımı 2025: THY güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Türk Hava Yolları (THY) özel güvenlik görevlisi alımına yönelik başvurular hızla devam ediyor. İstanbul’da yapılacak alımlar için başvuruda bulunmayı planlayan adaylar, başvuru şartlarını dikkatlice incelemelidir. Başvurular, yoğun ilgi görmekle birlikte belirli koşullara tabidir. THY özel güvenlik görevlisi alımlarına yalnızca 1985 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilirken, adaylardan Tarayıcı Personel Sertifikasyon Sınavı (TPSS) belgesine sahip olmaları isteniyor.

THY GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI 2025 NE ZAMAN?

THY Özel Güvenlik görevlisi başvuruları 24 Mart tarihinde yayımlanan duyuruyla başladı. Güvenlik görevlisi alımları için son başvuru tarihi bulunmuyor. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar ilan kapanana kadar başvuru yapabilecek.

En az lise, tercihen ön lisans ve üzeri mezuniyeti olan,01.01.1985 ve sonrası doğumlu,Tercihen benzer bir alanda en az 2 yıl tecrübeli,Silahlı güvenlik kimlik kartına sahip,TPSS belgesine sahip veya bu belgeyi belirlenen süre içerisinde alabileceğini taahhüt eden,Sağlık Bakanlığı tarafından verilen İlkyardımcı kimlik kartına sahip veya bu belgeyi belirlenen süre içerisinde alabileceğini taahhüt eden,Erkek adaylar için boy uzunluğu en az 175 cm, kadın adaylar için en az 165 cm olan,Dış görünümüne önem veren, kurumsal temsil kabiliyeti güçlü,Dikkatli, titiz, iletişim becerileri gelişmiş,Ekip çalışmasına yatkın,Farklı lokasyonlarda, 3'lü vardiya düzende görev yapabilecek,

THY GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az lise, tercihen ön lisans ve üzeri mezuniyeti olan,

01.01.1985 ve sonrası doğumlu,

Tercihen benzer bir alanda en az 2 yıl tecrübeli,

Silahlı güvenlik kimlik kartına sahip,

TPSS belgesine sahip veya bu belgeyi belirlenen süre içerisinde alabileceğini taahhüt eden,

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen İlkyardımcı kimlik kartına sahip veya bu belgeyi belirlenen süre içerisinde alabileceğini taahhüt eden,

Erkek adaylar için boy uzunluğu en az 175 cm, kadın adaylar için en az 165 cm olan,

Dış görünümüne önem veren, kurumsal temsil kabiliyeti güçlü,

Dikkatli, titiz, iletişim becerileri gelişmiş,

Ekip çalışmasına yatkın,

Farklı lokasyonlarda, 3'lü vardiya düzende görev yapabilecek,

Firmadan yapılan açıklamada “ 7/24 devam eden operasyonlarımız sebebiyle 07.00-15.00 / 15.00-23.00 / 23.00-07.00 düzeninde 3 farklı vardiya vardır.” ifadeleri kullanıldı. Başvuru işlemleri internet üzerinden alınacak.

3 FARKLI VARDİYADA ÇALIŞACAK