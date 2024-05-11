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THY tecrübesiz kabin memuru alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Türk Hava Yolları (THY) kabin memuru alım sonuçları

THY tecrübesiz kabin memuru alımı başvuru sonuçları 2024 merak ediliyor. THY tarafından tecrübesiz kadın ve erkek kabin memuru alımı yapılıyor. Başvuruya dair detaylar Türk Hava Yolları'nca paylaşıldı. Yabancı dil testi, mülakat ve kurul mülakatları ardından THY kabin memuru alımı tamamlanacak. Başvurusunu tamamlayan adaylar sonuç tarihini merak ediyor. Peki, 2024 THY kabin memuru alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2024 THY kabin memuru başvuru sonuç tarihi...

15:13 - 11/05/2024 Saturday
Yeni Şafak
THY kabin memuru alımı
THY kabin memuru alımı

THY, kabin memuru adayları için Take-Off Kabin Memuru ilanı açtı. Buna göre süreçleri başarı ile tamamlayan adaylar Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi’nde yaklaşık 2 aylık eğitim görecek. Başarılı olan adaylar İstanbul'da görevde bulunacak. İşte, THY kabin memuru başvuru detayları...

THY KABİN MEMURU ALIMI NE ZAMAN 2024?

Kabin memuru adayları için açılan Take-Off Kabin ilanı kapsamında en az lise mezunu, 01.01.1982- 31.12.2004 tarihleri arasında doğanlar THY'ye başvuru yapabilecek. Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, 'Kabin Memuru Adayı' unvanıyla işe başlatılıp İstanbul-Florya’daki Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi’nde yaklaşık 2 aylık eğitime katılacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, eğitim sonrası “Kabin Memuru” unvanıyla, görev yeri İstanbul olacak şekilde uçuş görevlerine başlayacak. Bu doğrultuda açılan Take-Off Kabin ilanına başvurular ve diğer açık pozisyonlara kariyer.thy.com adresinden gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

•Yukarıdaki ilan koşullarını taşıyan adayların, ilana sadece internet ortamındaki Türk Hava Yolları kariyer sitesi “kariyer.thy.com” üzerinden başvurmaları gerekmektedir.

•Yukarıdaki ilan koşullarını taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

•İlan, yeterli başvuru sayısına ulaşılana kadar yayında kalacaktır.

THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

THY tecrübesiz kabin memuru alımı başvuru sonuçları 10 Ağutos'ta başvuruların tamamlanmasının ardından açıklanacak.

THY PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

•T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

•01/01/1982 ile 31/12/2004 tarihleri arasında doğmuş olmak

•En az lise mezunu olmak

•İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

•Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

•Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer iş yerlerinden fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak.



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