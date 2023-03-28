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Nefesler tutuldu T10X'lerin sahipleri belli oluyor: Togg çekilişi açıklandı mı?

Türkiye'nin yerli elektrikli aracı TOGG başvuruları 16-27 Mart tarihleri arasında alındı. Togg'un ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467'ye ulaştı Belirlenen tarih aralığında ön ödeme bedelini yatıran vatandaşların ön siparişleri kabul edilecek ve çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Togg T10X’in dijital çekilişi 29 Mart tarihinde noter huzurunda çekilecek. İşte TOGG fiyat listesi.

13:48 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Togg kura çekiliş sonuçları

Togg kura çekiliş sonuçları

Yerli ve milli, eşsiz donanımıyla satışa çıkan Togg'a ön sipariş akını oluştu. 7 günde 100 bin ön sipariş alan Togg'da süre kısalıyor. 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekilişleri için nefesler tutuldu. Peki Togg ön sipariş kuraları ne zaman çekilecek? Togg kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

Togg

Togg kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "177 bin 467 T10X ön siparişi. İlginiz için teşekkür ederiz." denildi. 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci bugün sona erecek.

Togg araçları ne zaman teslim edilecek?

2022 yılında seri üretime geçen Togg'un ilk teslimleri nisan ayında yapılacak. Bu hamle, Türk otomotiv sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Togg ön sipariş hakkı kazanamayanların başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek?

Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak. Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

Togg’a ne kadar ön sipariş başvurusu yapıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir programda Togg'un 27 Mart'a kadar 100 bin ön siparişe ulaşabileceğini açıklamıştı. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "Heyecandan başka ne uyandırır? 85 milyon nüfusumuzun da burası ortak gururu. Siparişler yoğun. 60 yıllık hayal gerçek oldu. Söz verdik ve bu hayali gerçeğe de dönüştürdük. 7 ayrı renkte Togg'larımız var.

Bu ay sonundan itibaren caddelerimizi onlar zenginleştirecek. Ne diyorlardı, 'Bu arabanın fabrikası nerede?' fabrikayı açtık mı? Açtık. Sonra ne dediler? 'Üretemezsiniz'. Banttan indirdik mi, indirdik. Sonra ne dediler? 'Üretirsiniz ama satamazsınız'. Şimdi ne oldu? 75 bin fazla sipariş aldık. 27 Mart'a kadar inanıyorum ki, 100 bini geçer. Togg ülkemizde 10 yılda satılan elektrikli OTOMOBİL sayısının 5 katı kadar siparişi sadece 6 günde aldı. 2030'a kadar 1 milyon Togg üretmiş olacağız."

TOGG fiyat listesi

TOGG C segmenti SUV modeli 953 bin TL'den başlayan etiket fiyatı aldı. Buna göre Mart sonunda başlayacak kuralar ile 2023 yılının sonuna kadar 20 bin TOGG sahiplerini bulacak.

T10X'in fiyatları şöyle oluştu:

  1. V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL
  2. V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL
  3. V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

Tahsis numarasına göre emekli maaş günleri belli oldu
Tahsis numarasına göre emekli maaş günleri belli oldu

EYT başvuruları devam ediyor. Nisanda ilk maaşlarını almak isteyenler için ay sonuna kadar emeklilik başvurularını yapmak durumunda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyesine yapılan zamdan 15.6 milyon emeklinin yararlanacağını duyurdu. Emekli ikramiyesi EYT’lileri de kapsıyor. EYT’liler ilk maaşlarını nisanda almaya başlayacak. Kim hangi tarihte emekli maaşı alacak, bu sorunun cevabı tahsis numarasına göre belli oluyor. Bu sebeple bizde tahsis numarasına emekli maaşı tarihlerini sizler için derledik. Peki SGK e Bağkur emekli maaşları tahsis numarasına göre ne zaman yatacak? İşte normal ve EYT emekli maaşı tahsis numarasına göre ne zaman ödenecek sorusunun cevabı.

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