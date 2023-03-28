Yerli ve milli, eşsiz donanımıyla satışa çıkan Togg'a ön sipariş akını oluştu. 7 günde 100 bin ön sipariş alan Togg'da süre kısalıyor. 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekilişleri için nefesler tutuldu. Peki Togg ön sipariş kuraları ne zaman çekilecek? Togg kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

Togg

Togg kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "177 bin 467 T10X ön siparişi. İlginiz için teşekkür ederiz." denildi. 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci bugün sona erecek.

Togg araçları ne zaman teslim edilecek?

2022 yılında seri üretime geçen Togg'un ilk teslimleri nisan ayında yapılacak. Bu hamle, Türk otomotiv sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Togg ön sipariş hakkı kazanamayanların başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek?

Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak. Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

Togg’a ne kadar ön sipariş başvurusu yapıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir programda Togg'un 27 Mart'a kadar 100 bin ön siparişe ulaşabileceğini açıklamıştı. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "Heyecandan başka ne uyandırır? 85 milyon nüfusumuzun da burası ortak gururu. Siparişler yoğun. 60 yıllık hayal gerçek oldu. Söz verdik ve bu hayali gerçeğe de dönüştürdük. 7 ayrı renkte Togg'larımız var.

Bu ay sonundan itibaren caddelerimizi onlar zenginleştirecek. Ne diyorlardı, 'Bu arabanın fabrikası nerede?' fabrikayı açtık mı? Açtık. Sonra ne dediler? 'Üretemezsiniz'. Banttan indirdik mi, indirdik. Sonra ne dediler? 'Üretirsiniz ama satamazsınız'. Şimdi ne oldu? 75 bin fazla sipariş aldık. 27 Mart'a kadar inanıyorum ki, 100 bini geçer. Togg ülkemizde 10 yılda satılan elektrikli OTOMOBİL sayısının 5 katı kadar siparişi sadece 6 günde aldı. 2030'a kadar 1 milyon Togg üretmiş olacağız."

TOGG fiyat listesi

TOGG C segmenti SUV modeli 953 bin TL'den başlayan etiket fiyatı aldı. Buna göre Mart sonunda başlayacak kuralar ile 2023 yılının sonuna kadar 20 bin TOGG sahiplerini bulacak.

T10X'in fiyatları şöyle oluştu:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL



