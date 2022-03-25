Tokat Havalimanı hangi ilçede: Tokat Havalimanı uçuşlara başladı mı?

Yapımı 3 yılda tamamlanan yeni Tokat Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıldı. Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada havalimanı yatırımı ile ilgili bilgiler verdi. Tokat Havalimanı günün merak edilen konularından biri olurken hangi ilçede yer aldığı da merak ediliyor.

TOKAT HAVALİMANI HANGİ İLÇEDE?

Tokat Havalimanı Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında bulunuyor.

TOKAT HAVALİMANINDA SEFERLER BAŞLADI MI?

Tokat havalimanı açılışı öncesi ilk yolcu uçağı da alana indi. Türk Hava Yolları'na ait TK 2582 sefer numaralı Tokat isimli yolcu uçağı 114 yolcusu ile Tokat Havalimanı'na iniş yaptı.

İstanbul'dan memleketlerine gelen yolcular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

YATIRIM BEDELİ 1 MİLYAR 200 MİLYON TL

Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, "Yeni Tokat Havalimanı'nı şehrimizin gelecekteki hedeflerinin bir sembolü olarak görüyoruz. Yatırım bedeli 1 milyar 200 milyon TL. 2 milyon yolcu kapasitesi var yıllık. Teknik donanımlarıyla inşallah şehrimizin çok uzun yıllar havayolu ihtiyacını karşılayacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda da bulunarak, "Türkiye güçlü altyapısı sayesinde nasıl salgının üstesinden geldiyse, küresel enerji ve EMTİA fiyatlarındaki artışın etkisiyle yaşadığı hayat pahalılığı sorununu da kısa sürede aşacaktır" ifadesini kullandı.

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Yerli ve milli X-Ray cihazları kullanıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce ihale edilen havalimanı, 550 milyon TL'ye mal edildi. 45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda pisti bulunan havalimanı son teknoloji ile donatıldı. Türkiye'nin 57. havalimanı olan Tokat Havalimanında ASELSAN tarafından üretimi yapılan yerli ve milli X-Ray cihazları kullanıldı. İstanbul Havalimanında kullanılan aletli iniş sistemi Tokat Havalimanı'nda da pilotlara büyük kolaylık sağlayacak. 1987 yılında inşa ettirilen eski Tokat Havaalanı, pist yönü ve uzunluğu nedeni ile risk taşıdığı için 2017 yılında seferlere kapatılmıştı. Eski Havalimanı itibaren eğitim, sağlık, vıp, askeri uçuşlara hizmet verildi.

TOKAT'TA KAÇ İLÇE VAR?

Tokat ilinin toplamda 11 ilçesi bulunmaktadır. Tokat ilinin ilçeleri ise şunlardır;

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Almus

Artova

Başçiftlik

Erbaa

Niksar

Pazar

Reşadiye

Sulusaray

Turhal

Yeşilyurt

Zile

TOKAT'IN NÜFUSU KAÇ 2022?

2020 yılında yapılan araştırmalar sonucunda tahmini nüfusu 612.216 olan Tokat ilinin resmi verilere ilişkin nüfus sayımı 2021 yılında yapılacaktır. Tokat ilinin yıllara göre nüfus verileri şöyledir;

Tokat ilinin 2019 yılına ait nüfus verileri; 612.747

Tokat ilinin 2018 yılına ait nüfus verileri; 612.646

Tokat ilinin 2017 yılına ait nüfus verileri; 602.080

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Tokat ilinin 2016 yılına ait nüfus verileri; 602.662

Tokat ilinin 2015 yılına ait nüfus verileri; 593.990

Tokat ilinin 2014 yılına ait nüfus verileri; 597.920