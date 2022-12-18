Tokat TOKİ kura çekilişi sonuçları: Tokat 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi

TOKİ Sosyal Konut projesinde 19 Aralık kura çekilişi yapılacak iller belli oldu. 19 Aralık tarihinde Tokat’ta, merkez, Erbaa, Turhal, Pazar, Artova ve Yeşilyurt ile Bayburt merkez, Demirözü, Aydıntepe’de 1.752 konutun ev sahipleri belirlenecek. Peki TOKİ Tokat kura sonuçları belli oldu mu?

Tokat TOKİ kura sonuçları isim listesi

Tokat merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi

Raif Ay

Sefa Dehşet

Mehmet Dursun

Çağrı Tok

Burhan Eraslan

Lütfiye Yılmaz

Şükrü Yurttutar

Abdülkadir Alpoğlu

Muhammet Şahin

Çağrı Tok

Burhan Erarslan

Mehmet Dursun

Nagehan Karaca

Gül Kılıç

Kürşat Karabulut

Bilal Özmen

Zeki Yalçın

Zeynep Gövce

Adem Palabıyık

Bahattin Aydın

Hasan Sarman

Ahmet Duman

Ali Can

Ayşe Coşkun

Hakan Kalelioğlu

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Seyfullah Ceylan

İbrahim Demirel

Ahmet Yağmur

Yunus Bahçivan

Seyit Yüzgeç

Hüfeydat Şahin

Salih Göl

Perihan Ulaşer

Sündüs Özden

Sevim Özbay

Mehmet Günaydın

Bahtiyar Deveci

Batuhan Kütükçü

Hüseyin Günay

Güllü Beyazıt

Fuat Boyraz

Hüsne İnan

Mehmet Günay

Serdar Bakır

Ulvi Aydın

Gazi Korkmaz

Bülent Karaca

Tuğba Silahşör

Elif Sezgin

Mustafa Olgun Yaşatır

Mahmut Coruk

Fehmi Kaya

Arife Balta

Lütfi Emirhan Öncü

Mehmet Emin ÖNcü

Ayşegül Kuyumcu

Özgül Bay

Mehmet Ali Karagöz

Fatih Mertkollu

Seyhan Dağkuş

Arif Gökduman

Mustafa Arslan

Yusuf Çelik

Mesut Çoşkunoğlu

Hasan Çağlayan

Ümit Keser

Nuran Öztürk

Melike Araz

Muammer Çalışkan

Ekrem Seçkin

Hüsmi Bekdemir

Gülseren Omala

Dursun Karasu

Şehriban Koç

İrfan Çakmak

Mahmut Avcı

Dodu Altun

Hamide Dikmen

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Abdullah Karabay

Recep Çelik

Soman Aymak

Hasan Çelik

Fevziye Çukadaroğlu

Ömer Uçar

Yusuf Bolat

Üzeyir Tosun

Fatma Dudu İzci

İbrahim Süzer

Hamide Durgut

Apdullah Südüütemiz

Ali Duman

Ramazan Çetin

Esengül Yalçınkaya

Mahmut Yılmaz

Ahmet Uukaya

Osman Erdoğan

Emine Öztürk

Osman Kayalı

Ümmühan Karaduman

Şaban Doğan

Perihan Gökmen

Dursun Bağlan

Veli Baygın

Naile Uçar

Kemaliye Alan

Turan Köksal

Erol Uzun

Keziban Yıldız

Mehmet Arslan

Ahmet Esin

Ali Yıldırım

Şerife Gürel

Mehmet Koç

Dürdane Öncü

Kemal İncesoyluer

Mehmet Sırtıkara

Fatma Çoban

Ümmühan Toker

Saliha Yağıyanık

Ömer camcı

Ayişe Karadağ

Mehmet Yıldırım

Cemile Çiçek

Halil Sağdıç

İsmail Algın

Hayriye Altuntaş

Zekeriya Akdoğan

Arif Erdoğan

Üzeyir Özoğlu

Nihat Çınar

Ali Özer

şükrü Öztürk

Nejla Sakınmaz

Mustafa Türk

Fahri Turapoğlu

Keramettin Uçar

Ünal Koçak

Gönül Polat

Güladiye Yatar

İhsan Erdoğan

Şerife Boyraz

Ali İHsan Yavuz

Nurdagül Er

Munis Akgül

Hilmi Aydoğan

Şenel Atmaca

Süleyman Taşdemir

Ömer Efe

Meryem Çelik

Nuray Türk

Ayşe Yılmaz

Erdal Özdemir

Mustafa Gün

Hüseyin Ak

Tuncay Bozkurt

Ahmet Şahin

Yaşar Çepgen

Duran Erdoğlu

Eyüp Şaşmaz

Ahmet Türkmen

serkan Hasgül

Burak Özel

Beyza Adıgüzel

Nihat İsot

İrem Sümeyra Kaya

Alperen Bağcı

Özgür Savaş

Yasin Akyürek

Önder Sırakaya

Eren Güler

Abdulsamet Topal

Burak Kaya

Hakan Eryılmaz

Yunus Emre Özyurt

Mücahit Güventeş

Uğur Anlar

Talip Yılmaz

Ökkeş Kemalcan Yılmazer

Mehmet Akif Tekci

Kübra Nur Kılıçarslan

Suna Darbaş

Yunus Emre Altın

Meryem Çağlar Yaman

Murat Gül

Arif Eraslan

Nisa Nur Demiröz

Furkan Tali

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Semih Kesme

Eren Taşdan

Zafer Öner

Salman Kara

Muhammed Gürel

Ali Örer

Furkan Aydın

Erol Dündar Demirkol

Erkan Demirel

Ayşenur Kayabaşı

Gülfiye Karademir

Rahmi Yılmaz

Selami Altınoğlu

Ömer Gürdoğan

Ahmet Yamak

Mikail Şahin

Ahmet Gül

Kıymet Coşkun

Emrah Arslan

Ali Çelik

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Ferdi Tayfur

Nigar Çuhacı

Betül Söylemez

Rauf Erkoç

Burak Sinmez

Eyüp Aydın

Feyza Üstün

Muhsin Yiğit

Musa Genç

Samet Şimşek

Tuncay Çan

Ahmet Uçar

Emine Yıldırım

Beyhan Aslı Yıldırım

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Tokat sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

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Tokat TOKİ kura çekiliş sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Tokat kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Tokat TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Tokat TOKİ kura sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar ve asil- yedek isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.

TOKAT TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ