Özgün Tokat TOKİ kura çekilişi sonuçları Tokat 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi
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Tokat TOKİ kura çekilişi sonuçları: Tokat 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi

TOKİ Tokat kura çekimi bugün canlı yayınla gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları en sık araştırılan konu başlıklarından bir tanesi oluyor. Kura çekimi il il kademeli olarak devam ederken TOKİ Tokat’ta, merkez, Erbaa, Turhal, Pazar, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde konut inşa edileceği açıklanmıştı. Tokat kura çekilişi 19 Aralık tarihlerinde canlı olarak yapılıyor. Peki; TOKİ Tokat kura çekimi sonuçları belli oldu mu? İşte 2022 TOKİ Tokat kura sonuçları, yedek ve asil isim listeleri...

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Tokat TOKİ Kura Sonuçları: Tokat TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi Öğren
TOKİ Tokat kura sonuçları canlı izle

TOKİ Sosyal Konut projesinde 19 Aralık kura çekilişi yapılacak iller belli oldu. 19 Aralık tarihinde Tokat’ta, merkez, Erbaa, Turhal, Pazar, Artova ve Yeşilyurt ile Bayburt merkez, Demirözü, Aydıntepe’de 1.752 konutun ev sahipleri belirlenecek. Peki TOKİ Tokat kura sonuçları belli oldu mu?

Tokat TOKİ kura sonuçları isim listesi

Tokat merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi

  • Raif Ay
  • Sefa Dehşet
  • Mehmet Dursun
  • Çağrı Tok
  • Burhan Eraslan
  • Lütfiye Yılmaz
  • Şükrü Yurttutar
  • Abdülkadir Alpoğlu
  • Muhammet Şahin
  • Çağrı Tok
  • Burhan Erarslan
  • Mehmet Dursun
  • Nagehan Karaca
  • Gül Kılıç
  • Kürşat Karabulut
  • Bilal Özmen

Zeki Yalçın

Zeynep Gövce

Adem Palabıyık

Bahattin Aydın

Hasan Sarman

Ahmet Duman

Ali Can

Ayşe Coşkun

Hakan Kalelioğlu

Seyfullah Ceylan

İbrahim Demirel

Ahmet Yağmur

Yunus Bahçivan

Seyit Yüzgeç

Hüfeydat Şahin

Salih Göl

Perihan Ulaşer

Sündüs Özden

Sevim Özbay

Mehmet Günaydın

  • Bahtiyar Deveci
  • Batuhan Kütükçü
  • Hüseyin Günay
  • Güllü Beyazıt
  • Fuat Boyraz
  • Hüsne İnan
  • Mehmet Günay
  • Serdar Bakır
  • Ulvi Aydın
  • Gazi Korkmaz
  • Bülent Karaca
  • Tuğba Silahşör
  • Elif Sezgin
  • Mustafa Olgun Yaşatır
  • Mahmut Coruk
  • Fehmi Kaya
  • Arife Balta
  • Lütfi Emirhan Öncü
  • Mehmet Emin ÖNcü
  • Ayşegül Kuyumcu
  • Özgül Bay
  • Mehmet Ali Karagöz
  • Fatih Mertkollu
  • Seyhan Dağkuş
  • Arif Gökduman
  • Mustafa Arslan
  • Yusuf Çelik
  • Mesut Çoşkunoğlu
  • Hasan Çağlayan
  • Ümit Keser
  • Nuran Öztürk
  • Melike Araz
  • Muammer Çalışkan

Ekrem Seçkin

Hüsmi Bekdemir

Gülseren Omala

Dursun Karasu

Şehriban Koç

İrfan Çakmak

Mahmut Avcı

Dodu Altun

Hamide Dikmen

Abdullah Karabay

Recep Çelik

Soman Aymak

Hasan Çelik

Fevziye Çukadaroğlu

Ömer Uçar

Yusuf Bolat

Üzeyir Tosun

Fatma Dudu İzci

İbrahim Süzer

Hamide Durgut

Apdullah Südüütemiz

Ali Duman

Ramazan Çetin

  • Esengül Yalçınkaya
  • Mahmut Yılmaz
  • Ahmet Uukaya
  • Osman Erdoğan
  • Emine Öztürk
  • Osman Kayalı
  • Ümmühan Karaduman
  • Şaban Doğan
  • Perihan Gökmen
  • Dursun Bağlan
  • Veli Baygın
  • Naile Uçar
  • Kemaliye Alan
  • Turan Köksal
  • Erol Uzun
  • Keziban Yıldız
  • Mehmet Arslan
  • Ahmet Esin
  • Ali Yıldırım
  • Şerife Gürel
  • Mehmet Koç
  • Dürdane Öncü
  • Kemal İncesoyluer
  • Mehmet Sırtıkara
  • Fatma Çoban
  • Ümmühan Toker
  • Saliha Yağıyanık
  • Ömer camcı
  • Ayişe Karadağ
  • Mehmet Yıldırım
  • Cemile Çiçek
  • Halil Sağdıç
  • İsmail Algın
  • Hayriye Altuntaş
  • Zekeriya Akdoğan
  • Arif Erdoğan
  • Üzeyir Özoğlu
  • Nihat Çınar
  • Ali Özer
  • şükrü Öztürk
  • Nejla Sakınmaz
  • Mustafa Türk
  • Fahri Turapoğlu
  • Keramettin Uçar
  • Ünal Koçak
  • Gönül Polat
  • Güladiye Yatar
  • İhsan Erdoğan
  • Şerife Boyraz
  • Ali İHsan Yavuz
  • Nurdagül Er
  • Munis Akgül
  • Hilmi Aydoğan
  • Şenel Atmaca
  • Süleyman Taşdemir
  • Ömer Efe
  • Meryem Çelik
  • Nuray Türk
  • Ayşe Yılmaz
  • Erdal Özdemir
  • Mustafa Gün
  • Hüseyin Ak
  • Tuncay Bozkurt
  • Ahmet Şahin
  • Yaşar Çepgen
  • Duran Erdoğlu
  • Eyüp Şaşmaz
  • Ahmet Türkmen
  • serkan Hasgül
  • Burak Özel
  • Beyza Adıgüzel
  • Nihat İsot
  • İrem Sümeyra Kaya
  • Alperen Bağcı
  • Özgür Savaş
  • Yasin Akyürek
  • Önder Sırakaya
  • Eren Güler
  • Abdulsamet Topal
  • Burak Kaya
  • Hakan Eryılmaz
  • Yunus Emre Özyurt
  • Mücahit Güventeş
  • Uğur Anlar
  • Talip Yılmaz
  • Ökkeş Kemalcan Yılmazer
  • Mehmet Akif Tekci
  • Kübra Nur Kılıçarslan
  • Suna Darbaş
  • Yunus Emre Altın
  • Meryem Çağlar Yaman

Murat Gül

Arif Eraslan

Nisa Nur Demiröz

Furkan Tali

Semih Kesme

Eren Taşdan

Zafer Öner

Salman Kara

Muhammed Gürel

Ali Örer

Furkan Aydın

Erol Dündar Demirkol

Erkan Demirel

Ayşenur Kayabaşı

Gülfiye Karademir

Rahmi Yılmaz

Selami Altınoğlu

Ömer Gürdoğan

Ahmet Yamak

Mikail Şahin

Ahmet Gül

Kıymet Coşkun

Emrah Arslan

Ali Çelik

Ferdi Tayfur

Nigar Çuhacı

Betül Söylemez

Rauf Erkoç

Burak Sinmez

Eyüp Aydın

Feyza Üstün

Muhsin Yiğit

Musa Genç

Samet Şimşek

Tuncay Çan

Ahmet Uçar

Emine Yıldırım

Beyhan Aslı Yıldırım

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Tokat sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Tokat TOKİ kura çekiliş sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Tokat kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Tokat TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Tokat TOKİ kura sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar ve asil- yedek isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.

TOKAT TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

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