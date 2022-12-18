Tokat TOKİ kura çekilişi sonuçları: Tokat 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi

TOKİ Sosyal Konut projesinde 19 Aralık kura çekilişi yapılacak iller belli oldu. 19 Aralık tarihinde Tokat’ta, merkez, Erbaa, Turhal, Pazar, Artova ve Yeşilyurt ile Bayburt merkez, Demirözü, Aydıntepe’de 1.752 konutun ev sahipleri belirlenecek. Peki TOKİ Tokat kura sonuçları belli oldu mu?
Tokat TOKİ kura sonuçları isim listesi
Tokat merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi
- Raif Ay
- Sefa Dehşet
- Mehmet Dursun
- Çağrı Tok
- Burhan Eraslan
- Lütfiye Yılmaz
- Şükrü Yurttutar
- Abdülkadir Alpoğlu
- Muhammet Şahin
- Çağrı Tok
- Burhan Erarslan
- Mehmet Dursun
- Nagehan Karaca
- Gül Kılıç
- Kürşat Karabulut
- Bilal Özmen
Zeki Yalçın
Zeynep Gövce
Adem Palabıyık
Bahattin Aydın
Hasan Sarman
Ahmet Duman
Ali Can
Ayşe Coşkun
Hakan Kalelioğlu
Seyfullah Ceylan
İbrahim Demirel
Ahmet Yağmur
Yunus Bahçivan
Seyit Yüzgeç
Hüfeydat Şahin
Salih Göl
Perihan Ulaşer
Sündüs Özden
Sevim Özbay
Mehmet Günaydın
- Bahtiyar Deveci
- Batuhan Kütükçü
- Hüseyin Günay
- Güllü Beyazıt
- Fuat Boyraz
- Hüsne İnan
- Mehmet Günay
- Serdar Bakır
- Ulvi Aydın
- Gazi Korkmaz
- Bülent Karaca
- Tuğba Silahşör
- Elif Sezgin
- Mustafa Olgun Yaşatır
- Mahmut Coruk
- Fehmi Kaya
- Arife Balta
- Lütfi Emirhan Öncü
- Mehmet Emin ÖNcü
- Ayşegül Kuyumcu
- Özgül Bay
- Mehmet Ali Karagöz
- Fatih Mertkollu
- Seyhan Dağkuş
- Arif Gökduman
- Mustafa Arslan
- Yusuf Çelik
- Mesut Çoşkunoğlu
- Hasan Çağlayan
- Ümit Keser
- Nuran Öztürk
- Melike Araz
- Muammer Çalışkan
Ekrem Seçkin
Hüsmi Bekdemir
Gülseren Omala
Dursun Karasu
Şehriban Koç
İrfan Çakmak
Mahmut Avcı
Dodu Altun
Hamide Dikmen
Abdullah Karabay
Recep Çelik
Soman Aymak
Hasan Çelik
Fevziye Çukadaroğlu
Ömer Uçar
Yusuf Bolat
Üzeyir Tosun
Fatma Dudu İzci
İbrahim Süzer
Hamide Durgut
Apdullah Südüütemiz
Ali Duman
Ramazan Çetin
- Esengül Yalçınkaya
- Mahmut Yılmaz
- Ahmet Uukaya
- Osman Erdoğan
- Emine Öztürk
- Osman Kayalı
- Ümmühan Karaduman
- Şaban Doğan
- Perihan Gökmen
- Dursun Bağlan
- Veli Baygın
- Naile Uçar
- Kemaliye Alan
- Turan Köksal
- Erol Uzun
- Keziban Yıldız
- Mehmet Arslan
- Ahmet Esin
- Ali Yıldırım
- Şerife Gürel
- Mehmet Koç
- Dürdane Öncü
- Kemal İncesoyluer
- Mehmet Sırtıkara
- Fatma Çoban
- Ümmühan Toker
- Saliha Yağıyanık
- Ömer camcı
- Ayişe Karadağ
- Mehmet Yıldırım
- Cemile Çiçek
- Halil Sağdıç
- İsmail Algın
- Hayriye Altuntaş
- Zekeriya Akdoğan
- Arif Erdoğan
- Üzeyir Özoğlu
- Nihat Çınar
- Ali Özer
- şükrü Öztürk
- Nejla Sakınmaz
- Mustafa Türk
- Fahri Turapoğlu
- Keramettin Uçar
- Ünal Koçak
- Gönül Polat
- Güladiye Yatar
- İhsan Erdoğan
- Şerife Boyraz
- Ali İHsan Yavuz
- Nurdagül Er
- Munis Akgül
- Hilmi Aydoğan
- Şenel Atmaca
- Süleyman Taşdemir
- Ömer Efe
- Meryem Çelik
- Nuray Türk
- Ayşe Yılmaz
- Erdal Özdemir
- Mustafa Gün
- Hüseyin Ak
- Tuncay Bozkurt
- Ahmet Şahin
- Yaşar Çepgen
- Duran Erdoğlu
- Eyüp Şaşmaz
- Ahmet Türkmen
- serkan Hasgül
- Burak Özel
- Beyza Adıgüzel
- Nihat İsot
- İrem Sümeyra Kaya
- Alperen Bağcı
- Özgür Savaş
- Yasin Akyürek
- Önder Sırakaya
- Eren Güler
- Abdulsamet Topal
- Burak Kaya
- Hakan Eryılmaz
- Yunus Emre Özyurt
- Mücahit Güventeş
- Uğur Anlar
- Talip Yılmaz
- Ökkeş Kemalcan Yılmazer
- Mehmet Akif Tekci
- Kübra Nur Kılıçarslan
- Suna Darbaş
- Yunus Emre Altın
- Meryem Çağlar Yaman
Murat Gül
Arif Eraslan
Nisa Nur Demiröz
Furkan Tali
Semih Kesme
Eren Taşdan
Zafer Öner
Salman Kara
Muhammed Gürel
Ali Örer
Furkan Aydın
Erol Dündar Demirkol
Erkan Demirel
Ayşenur Kayabaşı
Gülfiye Karademir
Rahmi Yılmaz
Selami Altınoğlu
Ömer Gürdoğan
Ahmet Yamak
Mikail Şahin
Ahmet Gül
Kıymet Coşkun
Emrah Arslan
Ali Çelik
Ferdi Tayfur
Nigar Çuhacı
Betül Söylemez
Rauf Erkoç
Burak Sinmez
Eyüp Aydın
Feyza Üstün
Muhsin Yiğit
Musa Genç
Samet Şimşek
Tuncay Çan
Ahmet Uçar
Emine Yıldırım
Beyhan Aslı Yıldırım
Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Tokat sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
Tokat TOKİ kura çekiliş sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?
TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Tokat kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Tokat TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
Tokat TOKİ kura sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar ve asil- yedek isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.
TOKAT TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ