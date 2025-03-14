TOKİ, 33 ilde 454 iş yerini satışa çıkarıyor. Açık artırma ile sahiplerini bulacak arsalar için yüzde 15 peşin ödenmesi gerekiyor. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek. Peki, 454 iş yeri satışı ne zaman?

TOKİ AÇIK ARTIRMA İLE İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açık artırma iş yeri satışı 18-19 Mart tarihlerinde saat 10:30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda ve www.emlakmuzayede.com.tr adresinden gerçekleştirilecek.

Satışlar; Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Bartın, Bingöl, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, Manisa, Mardin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yalova illeri için olacak.

Bankacılık faaliyetler Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası üzerinden yürütülecek olan açık artırma ile iş yeri satışında toplantı öncesinden satın alınacak iş yeri sayısı kadar teminat bedeli ödenecek. Öte yandan online açık artırmaya katılım başvuruları bir iş günü öncesinden son bulacak.

TOKİ İŞ YERİ SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

Alıcılar istedikleri iş yerlerine yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile ödeyebilecek.

İŞ YERLERİ HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Düzce, Yalova, İzmir, Muğla, Antalya, Osmaniye, Malatya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Samsun, Trabzon, Uşak, Diyarbakır, Mardin, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Ankara, Çorum, Kırıkkale, Manisa, Eskişehir, Afyonkarahisar, Bartın, Gümüşhane, Konya.



