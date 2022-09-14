TOKİ arsa ve işyeri başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut projesinin tanıtım töreninde önemli açıklamalar yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan sosyal konut projesine arsa ve işyerleri için başvuru şartları ve fiyatları da ilan edildi.

TOKİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek, e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

TOKİ ARSA SATIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çevrim içi katılım için başvurular, 20 Eylül 2022 Salı günü saat 10.30 itibarıyla sona erecek.

AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Açık artırma, 21-22 Eylül'de saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Bakanlık Konferans Salonu'nda ve İzmir Bayraklı'daki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak.

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ARSA ALIMI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

- T.C. Vatandaşı olmak.

- Yoksul ve dar gelirli olmak,

- Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şart,

- 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak,

- Başvuru bedeli olarak 500 TL'nin temerküz banka şubesine ödenmesi.

TOKİ ARSA SATIŞI TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

Arsaların ödemesi, yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak. Arsa satışları, KDV'den ve tapu harcından muaf olacak.

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TOKİ ARSALARI NEREDE?

Arsalar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

ÖZGÜN TOKİ başvurusu: T.C. kimlik numarası son hanesi “0,2,4,6,8” olanların başvuru tarihleri belli oldu!

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