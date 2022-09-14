Özgün TOKİ arsa ve işyeri başvuru şartları neler?
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TOKİ arsa ve işyeri başvuru şartları neler?

TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi'nde başvuru tarihleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hakkında detayları duyurdu. Sosyal Konut Projesi kapsamında ev alımı yanı sıra gereken koşulları sağlayan vatandaşlar, arsa alımı da yapabilecek. Peki, vatandaşlar TOKİ kapsamında nasıl arsa alabilecek? TOKİ arsa ve işyeri başvuru nereye ve nasıl yapılacak? Arsa satışı ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ ARSA VE İŞYERİ BAŞVURUSU: TOKİ arsaları nerede, açık artırma nerede, ne zaman yapılacak, başvuru şartları nedir?
TOKİ arsa ve işyeri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut projesinin tanıtım töreninde önemli açıklamalar yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan sosyal konut projesine arsa ve işyerleri için başvuru şartları ve fiyatları da ilan edildi.

TOKİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek, e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

TOKİ ARSA SATIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çevrim içi katılım için başvurular, 20 Eylül 2022 Salı günü saat 10.30 itibarıyla sona erecek.

AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Açık artırma, 21-22 Eylül'de saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Bakanlık Konferans Salonu'nda ve İzmir Bayraklı'daki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak.

ARSA ALIMI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

- T.C. Vatandaşı olmak.

- Yoksul ve dar gelirli olmak,

- Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şart,

- 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak,

- Başvuru bedeli olarak 500 TL'nin temerküz banka şubesine ödenmesi.

TOKİ ARSA SATIŞI TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

Arsaların ödemesi, yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak. Arsa satışları, KDV'den ve tapu harcından muaf olacak.

TOKİ ARSALARI NEREDE?

Arsalar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

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