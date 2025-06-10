TOKİ Bartın konutları 2025: Bin 755 kişinin ev sahibi olacağı projede son durum

TOKİ konutlarına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, "

Amasra ilçemizde yapacağımız 106 adet Konut'un ihalesini 3 Haziran'da,

Kozcağız'da yapacağımız 358 Adet Konut ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşinin de ihalesini 10 Haziran'da gerçekleştirdik.