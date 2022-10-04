TOKİ'den son dakika uyarısı geldi: Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden işlem yapılmakta gerisine itibar etmeyin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut başvurularına yoğun ilgi söz konusu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bilgilerine göre, TOKİ konut başvuruları 5 milyonu aşmış durumda. TOKİ ilk evim başvuruları 14 Eylül 2022 tarihinde başladı ve 31 Ekim 2022 tarihinde başvurula sona erecek. TOKİ ilk evim arsa başvuruları 10 Ekim 2022 tarihinde başlayacak ve 7 Kasım 2022 tarihinde sonlanacak. TOKİ, dolandırıcılığa karşı uyararak, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu işlemlerinin nerede ve kim tarafından yapılacağını da açıkladı.

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