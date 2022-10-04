TOKİ'den son dakika uyarısı geldi: Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden işlem yapılmakta gerisine itibar etmeyin

TOKİ İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi başvuruları 14 Eylül - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekletirilecek. Başvurular 3 farklı şekilde yapılabilecek. e-Devlet, Halkbankası veya Ziraat Bankası aracılığıyla başvurular gerçekleştirilebilecek. Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) yapılan yazılı açıklamada, TOKİ'nin ismi ve logosu kullanılarak sahte sosyal medya hesapları ve iletişim numaraları aracılığıyla dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu belirtildi.
TOKİ sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu işlemleri nereden yapılacak?
- Açıklamada, şunlar kaydedildi: "İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu gibi işlemlerinin tamamı Halk Bankası ve Ziraat Bankasının yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta, başka bir banka şubesi veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için idaremizin internet sayfası, '444 86 54' numaralı çağrı merkezi, onaylı kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir."
TOKİ konut fiyatları ne kadar?
- 2+1 TOKİ konutları taksit ve vadeleri: Proje çerçevesinde 2+1 konutların/evlerin aylık taksiti 2 bin 280 lira olarak açıklandı. Konut fiyatı 608 bin lira olan evler yüzde 10 peşinatla 240 ay vadeyle ödenecek.
- 3+1 TOKİ konutları taksit ve vadeleri: Proje çerçevesinde 3+1 konutların/evlerin aylık taksiti 3 bin 187 lira olarak duyuruldu. Evin değeri 850 bin lira olan evler yüzde 10 peşinatla 240 ay vadeyle ödenecek.
- TOKİ İş yeri taksit ve vadeleri: İş yerleri 350 bin liradan başlayan fiyatlarla 120 ay vade ile aylık 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle ödenecek.
TOKİ konut başvuruları ne zaman sona erecek?
TOKİ ilk evim başvuruları 14 Eylül 2022 tarihinde başladı ve 31 Ekim 2022 tarihinde başvurula sona erecek.
TOKİ arsa e devlet başvuruları ne zaman başlayaca, ne zaman sona erecek?
- TOKİ ilk evim arsa başvuruları 10 Ekim 2022 tarihinde başlayacak ve 7 Kasım 2022 tarihinde sonlanacak.
TOKİ iş yeri başvuruları ne zaman yapılacak?
- TOKİ ilk iş yerim başvuruları ise yine 10 Ekim 2022 tarihinde başlayıp 7 Kasım 2022 tarihinde bitecek.
TOKİ sosyal konut başvuru şartları
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Proje il nüfusuna kayıtlı olmak (başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan daha az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olunmalı)
- 18 yaşını doldurmuş olmak
- TOKİ konut satın almak için başvuruda bulunanların kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının olmaması
- Kendisi, eşi ve velayetindeki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması (Şehit aileleri, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi dışında)
- Hane halkı gelirinin aylık en fazla net 16 bin TL (İstanbul için 18 bin TL) olması
- Bir hane halkı adına yalnızca bir kişi başvuru yapabilecektir.
- Genç kategorisinde yer alan 14/09/1992 tarihinden sonra doğum yapanlar başvurabilecektir.
- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinde yer alanlar, TOKİ ve Sosyal
- Güvenlik Kurumu sistemi üzerinden ‘HAK SAHİPLİĞİ’ onaylanan vatandaşlar müracaat edebileceklerdir.
- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden sadece bir kez konut satışı yapılacaktır.
- 50 bin TL/100 bin TL Sosyal Konut Projesinde asil hak sahibi olanlardan, kendileri veya eşleri 250 bin Sosyal Konut projesine müracaat edemez. (Önceki başvurusunu iptal edip yeni bir başvuru yapabilir.)
TOKİ iş yeri başvurusu şartları
- TC vatandaşı olmak
- 18 yaşını doldurmak
- Proje il nüfusuna kayıtlı olmak ya da o il sınırları içinde faaliyet gösteriyor olmak
- İş Yeri Açma Belgesi, Ustalık Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığını gösteren nace kodu vb. bilgileri gösteren belgeler
- Kendisi, eşi ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanının olmaması.
TOKİ iş yeri başvuru ücreti ne kadar?
- TOKİ ilk iş yerim başvuru ücreti 2000 TL’dir.
TOKİ iş yeri başvuruları nereden yapılacak?
- TOKİ ilk iş yerim projesine başvurmak isteyenler 2000 TL’lik bir bedelle 10 Ekim 2022-7 Kasım 2022 tarihleri arasında e-devlet üzerinden, İl Merkezlerinde bulunan Halk Bankası’ndan, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden başvurabilecekler.
TOKİ arsa başvurusu ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek, sona erecek?
- TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim 2022 tarihinde başlayacak ve 7 Kasım 2022 tarihinde son bulacak. Başvurular ayrıca Ziraat Bankası Şubelerinden yapılacaktır.
TOKİ arsa başvuru şartları neler?
- T.C. vatandaşı olmak,
- Başvurulan belediye sınırları içerisinde ikamet etmek,
- 18 yaşından büyük olmak,
- Aylık toplam gelirin 16.000 TL'nin altında olması
- Başvuru yapan kişinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğun üzerine herhangi bir tapu veya arsa payına sahip olmamaları gerekir.
- Başvuru bedelinin yatırılması gerekir.
- Başvuru için istenen belgeler daha sonra duyurulacaktır.
TOKİ arsa fiyatları ne kadar?
- İlk gruptan oluşan arsaların ilki 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşur. 10 yıl vade ile ödenen bu arsanın taksidi bin 604 lira. İkinci grupta ise hisseli parsellerin taksitleri ise 937 liradan başlayan taksitelerle 10 yıl vade ile ödenir.
TOKİ arsa başvuru ücreti ne kadar?
- TOKİ konut arsası için başvuru ücreti 500 TL’dir.
TOKİ arsaları nerede hangi ilde olacak?
- TOKİ arsaları; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Bitlis, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Mardin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.